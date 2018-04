Saint-Simon: l’entreprise Bolero Shellfish Processing accusée de polluer la rivière

L’entreprise Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, se défend des accusations d’un citoyen voulant qu’elle déverse de façon irresponsable des eaux usées dans la rivière Saint-Simon.

«On déverse des eaux usées traitées dans la rivière, mais on a un agrément du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, comme toute autre industrie dans la province. On suit les règles de façon très sévère», explique Serge Haché, directeur des opérations chez Bolero.

Cette semaine, Clifford Mallet, un citoyen du DSL, a envoyé une lettre à Rick Doucet, ministre provincial de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, pour accuser l’usine de transformation de fruits de mer de polluer le cours d’eau.

«Pour nous, c’est très clair que les allégations sont non fondées. On fait des analyses des eaux usées et on envoie ça à la province. On respecte tous les termes et comme employeur de la région et comme citoyen corporatif, on prend toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement.»

Clifford Mallet, qui souhaite briguer l’investiture du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans la circonscription de Caraquet, fait aussi circuler une pétition pour demander au ministre Doucet de mettre une fin à l’ostréiculture dans la rivière et la baie de Saint-Simon. Un peu plus de 200 personnes de la communauté ont signé le document.

La pétition que Clifford Mallet, de Saint-Simon, fait circuler pour demander au gouvernement provincial de mettre une fin aux activités aquacoles dans la rivière et la baie de Saint-Simon. – Acadie Nouvelle: David Caron

«Nous croyons que cette culture est responsable de la pollution de notre rivière», écrit M. Mallet dans sa lettre.

«Quand on a pêché de l’éperlan cet hiver, on a percé des trous dans la glace et l’eau était complètement rouge. Il n’y avait aucun éperlan. On s’est aussi aperçu cet été que les huîtres étaient à moitié mortes et ouvertes. On a aussi remarqué beaucoup d’algues dans la rivière», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait des preuves concrètes pour appuyer ses propos.

En 2017, le gouvernement fédéral a fermé de façon permanente la rivière Saint-Simon à la récolte de mollusques, mais plusieurs résidents font la cueillette de coques dans la partie nord de la baie de Saint-Simon et dans une région surnommée la Pointe-aux-Bouleaux. Des particuliers et des entreprises pratiquent aussi l’aquaculture dans le nord de la baie.

À l’époque, Bernard Richard, microbiologiste chez Environnement et Changement climatique Canada, expliquait que plusieurs sources peuvent être à l’origine des problèmes de contamination. Les sources industrielles et agricoles figuraient parmi celles-ci, mais aussi les fosses septiques en mauvais état ou mal entretenues. La faune est également une source potentielle et significative de coliformes fécaux.