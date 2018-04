Affaire Comeau: un revers difficile à avaler

Le plus haut tribunal du pays n’a pas tranché en faveur de Gérard Comeau dans le dossier de l’importation d’alcool interprovinciale. Son jugement ne remet pas en question les barrières réglementaires qui entravent le commerce entre provinces.

La Cour suprême renverse la décision du juge Leblanc de la Cour provinciale qui avait déclaré inconstitutionnelle la loi limitant la quantité d’alcool que l’on peut importer d’une autre province vers le Nouveau-Brunswick.

Gérard Comeau, de Tracadie, a été arrêté en 2012 en possession de 344 bouteilles de bière et de 3 bouteilles de spiritueux achetés au Québec. Une loi de 1928 au Nouveau-Brunswick limite la quantité d’alcool que les consommateurs peuvent «importer» d’une autre province à «12 pintes de bière» – soit l’équivalent d’une seule bouteille de vin ou de spiritueux, ou 18 bouteilles de bière.

Son avocat, Mikaël Bernard avait contesté en première instance, avec succès, la validité de la loi provinciale en vertu de l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui garantit le commerce interprovincial sans barrières.

Le juge Ronald LeBlanc a conclu que cette loi est anticonstitutionnelle en soulignant que les Pères de la Confédération souhaitaient la libre circulation des biens entre les provinces, sans barrières tarifaires.

La Cour suprême lui a donné tort: les juges concluent que la loi néo-brunswickoise ne contrevient pas à la Loi constitutionnelle de 1867. Certes, la disposition entrave «par essence» le commerce transfrontalier, mais il ne s’agit pas de son but principal.

«Le régime réglementaire du Nouveau-Brunswick ne vise pas à restreindre le commerce interprovincial. Il vise plutôt à permettre la supervision par des entités publiques de la production, de la circulation, de la vente et de l’utilisation de l’alcool au Nouveau-Brunswick.

Il contribue clairement au choix de la province de contrôler l’approvisionnement et l’utilisation des boissons alcooliques sur son territoire.»

Les juges notent également que l’interprétation de l’article 121 proposée par le juge LeBlanc forcerait l’existence d’un «régime de libre-échange absolu» au pays et «minerait considérablement» la nature du fédéralisme canadien.

En confirmant la décision du juge LeBlanc, la Cour aurait pu redéfinir les compétences des provinces. Une telle décision aurait pu non seulement remettre en cause les monopoles d’État sur la vente d’alcool mais aussi les marchés réglementés par la gestion de l’offre en matière de production de lait, d’oeuf ou de volaille.

«Les systèmes de gestion de l’approvisionnement agricole, les interdictions fondées sur la santé publique, les contrôles environnementaux et d’innombrables mesures réglementaires similaires qui entravent accessoirement la circulation des biens d’une province à une autre pourraient être invalides», écrivent les juges.

Déception dans le camp Comeau

Me Mikaël Bernard, l’avocat de M. Comeau, reconnaît que ce revers est difficile à avaler.

«Après six ans et des heures de travail, nous sommes très déçus, mais on n’a pas d’autre choix que d’accepter et de respecter la décision de la Cour suprême», réagit le juriste.

Selon lui, ces années de procédures judiciaires n’auront pas été vaines pour autant. Me Bernard souhaite que la médiatisation de l’affaire contribue à faire bouger les lignes.

«M. Comeau peut être fier du fait qu’il a déclenché une discussion à l’échelle nationale, je pense qu’il y avait un consensus parmi la population. J’espère que ça va ouvrir d’autres portes et qu’on verra des changements se faire par l’entremise de nos politiciens. La discussion qui a été entamée est un pas dans la bonne direction, mais c’est certain qu’une décision favorable aurait mis le vent dans les voiles.»

Gérard Comeau avait écopé d’une amende de près de 300$, et il s’était fait confisquer ses bouteilles. Le retraité de Tracadie avait contesté sa contravention devant les tribunaux. En avril 2016, M. Comeau a été acquitté par la Cour provinciale de Campbellton.

Par la suite, la Cour d’appel avait refusé d’entendre la cause. La direction des Services des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick a alors demandé à la Cour suprême de trancher.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a plaidé que cette cause menaçait les fondements même du fédéralisme canadien tel que le concevaient les Pères de la Confédération. Il avançait que la réglementation de la circulation d’alcools d’une province à l’autre est un exemple de «fédéralisme coopératif» permis par la Constitution.

Roger Melanson, ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce, doit s’exprimer sur le sujet plus tard aujourd’hui.