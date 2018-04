Banque TD à Dieppe: «Nous sommes ici pour longtemps»

Frank McKenna en compagnie de la ministre des Finances, Cathy Rogers et du député libéral Roger Melanson. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

La Banque TD compte embaucher plus de 1000 personnes au cours des trois prochaines années dans son nouveau centre des services financiers de Dieppe. Un centre dans lequel l’entreprise investit près de 50 millions $.

Devant le gratin de la communauté d’affaires et politique du Nouveau-Brunswick, rassemblé à Moncton jeudi, le vice-président du Groupe financier de la Banque TD, Frank McKenna a annoncé la création de 440 nouveaux emplois dans le Grand Moncton.

Il s’agit de nouveaux emplois qui s’ajoutent à ceux déjà annoncés en mai 2017, ce qui porte à 1015 le nombre emplois qui seront créés par ce géant des finances.

«On espère compléter l’embauche des 1000 employés au cours des trois prochaines années», a lancé M. McKenna.

Si les 575 emplois promis en 2017 s’apparentent plutôt à un poste dans un centre d’appel, les 440 nouvelles positions sont destinées à des gens «hautement qualifiés». Le salaire moyen y sera d’environ 65 000$ par année.

«Le nombre d’emplois est significatif, je l’avoue, mais c’est la qualité de ces positions qui fait qu’elles sont si attrayantes et c’est ce qui m’a motivé d’être ici pour faire cette annonce aujourd’hui».

Le recrutement commencera en septembre. L’institution financière canadienne, une des plus importantes en Amérique du Nord, est à la recherche de comptables et de gens qui ont des formations postsecondaires dans le domaine des finances et de l’administration.

«Les institutions postsecondaires devront redoubler d’efforts», a prévenu M. McKenna.

Toutes ces personnes travailleront dans le nouveau centre des services financiers de la Banque TD actuellement en construction dans les anciens locaux de Sears à la Place Champlain de Dieppe.

«Je n’ai pas les chiffres finaux concernant ce projet, mais ce sera plusieurs dizaines de millions de dollars, probablement autour de 50 millions $ seulement en créant l’espace physique. Si on ajoute la taxe de vente de 15% à cet investissement, je crois qu’on peut affirmer que la province recouvrera son investissement avant qu’on parte d’ici ce matin», a indiqué M. McKenna.

La province aidera effectivement la banque en offrant un prêt-subvention de 8,8 millions $ qui sera octroyé en partie lorsque l’entreprise atteindra certaines cibles, dont l’ouverture de son centre.

La construction du centre est déjà commencée et son ouverture est prévue d’ici janvier 2019.

«La rénovation des anciens locaux de Sears à la Place Champlain transformera l’édifice en un espace de travail visuellement attrayant et efficient», a précisé Brian Salpeter, vice-président principal au développement de Cadillac Fairview, l’entreprise propriétaire du centre commercial.

Cette nouvelle plaît au plus haut point au maire de Dieppe, Yvon Lapierre, qui voyait l’immeuble de Sears se détériorer depuis des années.

«C’est une bonne nouvelle pour toute la région, spécifiquement pour nous, puisque le bâtiment de l’ancien Sears sera complètement rénové. C’est une mise à niveau de cet édifice-là qui commençait à être délabré étant donné la situation financière de Sears», a confié M. Lapierre.

Incluant l’annonce de mai 2017, le gouvernement provincial injectera un total de 15,6 millions $ si les 1015 emplois sont effectivement créés. Cela devrait engendrer des retombées économiques de l’ordre de 68,9 millions $ sur 10 ans en plus de faire croître le produit intérieur brut de la province de 569 millions $.

«On ne fait pas de choses stupides»

En 2015, BMM Testlabs annonçait vouloir embaucher 1000 personnes dans le Grand Moncton d’ici 2020. En février 2017, l’entreprise avait doublé ses effectifs et comptait environ 80 employés. Est-ce que l’histoire risque de se répéter?

Frank McKenna, vice-président du Groupe financier de la Banque TD, est catégorique. Une entreprise qui compte environ 85 000 travailleurs ne fait pas ce genre d’erreur.

«Nous sommes ici pour longtemps. À notre centre de Saint-Jean, en 1994, nous avons commencé avec 74 emplois. Maintenant, nous avons 754 employés et nous allons continuer. Nous sommes une grande banque canadienne, on ne fait pas de choses stupides», a répondu l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Brian Gallant se conscient que certains investissements n’ont pas fonctionné dans le passé, mais il soutient que la situation est différente aujourd’hui.

«Nous sommes très fiers et confiants que TD sera capable de faire ces investissements. Comme on peut le constater, ils sont déjà en train de faire d’investir des millions de dollars en capital pour ouvrir ce centre où 1000 personnes travailleront», a rappelé M. Gallant.

Pour TD, il s’agit d’un projet de consolidation. Certains de leurs employés ailleurs au pays pourraient recevoir une invitation à déménager dans le Grand Moncton.

«La directrice du centre a déménagé ici. Elle est arrivée de Toronto et a acheté une maison ici ce weekend. Évidemment, nous allons inviter d’autres gens de TD à déménager. Cependant, c’est certain que la grande majorité des positions seront comblées par des gens d’ici», a avancé M. McKenna.

Pour TD, ce nouveau centre des services financiers à Dieppe est une façon de «rationaliser» sa main-d’œuvre et d’être plus «efficient». Il s’agit d’un projet de longue haleine pour l’institution financière.

Un effet jusqu’à Shediac et Saint-Antoine

À Dieppe, Moncton ou Riverview, peu importe où se trouve le futur centre des services financiers de la Banque TD, il s’agit d’une bonne nouvelle pour la région assurent les élus.

L’annonce de la Banque TD a peut-être eu lieu à Moncton, mais les nouveaux bureaux de l’institution financière seront à Dieppe, dans les locaux de l’ancien Sears, et le millier d’emplois aussi.

Le maire de Dieppe, Yvon LaPierre, en est évidemment, très heureux. La cité acadienne a déjà bénéficié du permis de construction de plusieurs dizaines de millions de dollars et s’en suivra les revenus en impôts fonciers.

Toutefois, c’est toute la région qui bénéficiera de l’investissement selon le maire.

«L’effet multiplicateur va s’étendre souvent jusqu’à Shediac et même Saint-Antoine», a confié M. Lapierre.

En fait, c’est la collaboration entre les municipalités du Grand Moncton qui contribué à attirer l’entreprise dans la région.

«L’interaction économique qu’il y entre les trois communautés est sans pareil au Nouveau-Brunswick. La collaboration entre les trois administrations municipales nous apporte ce genre de résultats», a souligné le maire.

Même son de cloche chez le conseiller pour le quartier 2 de Moncton, Blair Lawrence.

«Je crois que les retombées économiques, même si Moncton n’a pas le lieu – donc pas les impôts fonciers – pour la région c’est tellement important. On verra que les gens vont s’installer à Dieppe, Moncton ou Riverview et même Mrmamcook ou Shediac», a-t-il confié.

Les élus espèrent également que la création de ces emplois donnera un coup de pouce au marché immobilier. Plus immeubles à logements sont en construction aux centres-villes de Moncton et de Dieppe.