Pénurie d’équipement de sécurité: les homardiers craignent la réaction des assureurs

Une pénurie d’équipement de sécurité cause de graves maux de tête aux pêcheurs de homard. Plusieurs d’entre eux devront prendre le large même s’ils n’ont pas en leur possession le matériel rendu obligatoire, l’an dernier, par Transports Canada.

Le nouveau règlement de Transports Canada a été annoncé durant l’été 2016 et il est entré en vigueur en juillet 2017. Il touche plusieurs milliers de bateaux, obligeant les propriétaires à se munir d’un radeau de sauvetage, de signaux visuels et de combinaisons de survie, entre autres.

La grande majorité des homardiers sont en faveur de telles mesures, même si elles impliquent l’investissement de milliers de dollars. Comme l’affirme le pêcheur Réjean Comeau, de Val Comeau, «une vie n’a pas de prix».

Ainsi, des milliers de capitaines des Provinces maritimes se sont rendus chez leur fournisseur au cours des derniers mois afin d’acheter l’équipement nécessaire. Le pic soudain de la demande a dépassé les capacités du marché.

Dans le cas de M. Comeau et de plusieurs de ses collègues, par exemple, une commande effectuée l’an dernier ne sera pas livrée avant juin. La pêche au homard sera déjà en cours depuis un mois.

«Il y a eu une prise de conscience au cours des dernières années sur le fait qu’une vie n’a pas de prix. On a tous fait la même chose: on s’est tous lancés afin d’être conformes à la loi. Mais l’industrie a été prise de court. Elle ne fournit pas», mentionne M. Comeau.

«Il y a beaucoup de monde dans l’industrie de la pêche qui ne seront pas conformes. Et ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas l’être, mais parce qu’ils ne peuvent pas se procurer l’équipement nécessaire», ajoute Ruth Inness, de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Les pêcheurs ne croient pas que Transports Canada leur imposera des amendes s’ils ne disposent pas de l’équipement de sécurité imposé, particulièrement s’ils ont en main une facture d’achat du matériel en question.

M. Comeau craint cependant que le nouveau règlement crée une zone grise avec les assureurs.

«S’il arrive un accident et que la loi est en vigueur, mon assureur va me dire que la loi est là et que je ne l’ai pas suivi. Là, il va falloir prouver qu’on a fait tous les efforts nécessaires pour essayer de mettre le bateau à l’ordre.»

«Il y a donc un risque que les assurances refusent de payer, c’est ça qui nous inquiète beaucoup.»

Annie Joannette, porte-parole de Transports Canada, assure que le ministère est conscient du fait que certains équipements, dont les radeaux de sauvetage, peuvent prendre plus de temps à livrer.

Les fabricants de radeaux ont cependant assuré qu’ils «n’ont aucune difficulté à fournir les produits requis, tant que les commandes ne sont pas soumises à la dernière minute».

«Si un inspecteur examine un bateau non conforme aux exigences et s’il y a un risque immédiat pour la sécurité, le propriétaire du bateau devra rectifier le tir avant de prendre le large. Dans d’autres circonstances, l’inspecteur peut demander à ce que le propriétaire du bateau prouve, dans les 90 jours suivants la date de l’inspection, qu’il détient l’équipement nécessaire.»

Selon la fonte des glaces, la pêche au homard doit commencer vers le début mai dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.