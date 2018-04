Titan: le brio défensif suffira-t-il face aux Tigres?

Si le Titan se retrouve dans le carré d’as, ce n’est certainement pas pour son jeu en supériorité numérique. L’attaque à cinq, qui avait pourtant été la vache à lait de l’équipe pendant la saison régulière (taux de 25,5%), n’a produit que quatre maigres buts en 41 tentatives (9,8%) jusqu’ici dans le tournoi printanier. Une misère. Non, si les hommes de Mario Pouliot sont dans la ronde des demi-finales, ils le doivent à leur fougue et à la qualité de leur jeu défensif, particulièrement en infériorité numérique (91,7%).

Mais de l’avis de plusieurs, la fougue et le brio en zone défensive pourraient bien ne pas suffire pour venir à bout des Tigres de Victoriaville. Même Mario Pouliot semble le croire.

«À date, nous n’en avons pas eu besoin, mais c’est clair que nous aurons besoin de notre attaque à cinq pour battre les Tigres», dit-il.

Inutile de dire que les gars ont travaillé longuement cet aspect du jeu dans les derniers jours.

«J’ai donné congé aux joueurs pour les deux jours qui ont suivi notre retour de Sherbrooke, puis nous avons disputé un tournoi amical de hockey balle pour que les gars puissent s’amuser. Mais nous avons repris le travail sur la glace dimanche. Nous avons beaucoup travaillé notre exécution et notre jeu en avantage numérique», mentionne-t-il.

Pas question toutefois que Pouliot nous dévoile les changements qui seront apportés afin de relancer l’avantage numérique. Il n’a également pas voulu confirmer si l’alignement sera le même que lors du dernier duel à Sherbrooke.

«Nous avons des gars qui travaillent très fort pour retrouver leur place dans l’alignement. Nous jonglons avec tout ça pour le moment. Vous allez découvrir nos décisions en même temps que tout le monde vendredi soir», lance-t-il.

L’entraîneur a également prévenu ses joueurs de l’importance de jouer avec discipline. Contre une machine offensive comme celle des Tigres, qui a inscrit 10 buts en supériorité numérique lors des deux premières rondes, le mot d’ordre est d’éviter le cachot.

Mais éviter le cachot ne veut pas dire qu’il faut jouer avec moins d’intensité. Bien au contraire. Pouliot s’attend à voir ses hommes être aussi affamés pour le contrôle de la rondelle qu’ils ne l’ont été lors des six dernières rencontres. Selon lui, tout part dans l’exécution des moindres détails.

«Quand nous exécutons bien les petits détails, ça nous permet d’avoir encore plus possession de la rondelle. Et quand nous avons la rondelle, ça veut dire que les Tigres ne l’ont pas. Notre exécution sera donc importante. Rendu à ce stade des séries, il n’y a que de bonnes équipes qui méritent d’être là. Pour se rendre en finale, il faudra être discipliné, bien jouer dans notre zone et être bien structuré dans l’exécution des détails», révèle-t-il.

Pouliot complète l’entrevue en signalant le rôle important qu’aura à jouer le sixième joueur (la foule) lors des deux premiers matchs de la série.

«Quand tu joues à la maison et que tu as la foule avec toi, c’est un élément très important. Les partisans ont le pouvoir de donner de l’énergie aux joueurs afin qu’ils jouent ensuite avec émotion. Ça va être une très bonne série contre Victoriaville. Les gars sont motivés. Chaque fois que nous avons eu de gros défis cette saison, les joueurs ont toujours bien répondu», confie Mario Pouliot.

«Ça devrait donner du hockey rapide et excitant» – Louis Robitaille, entraîneur-chef des Tigres

Si on fait abstraction du gabarit des joueurs qui est nettement à l’avantage du Titan, Louis Robitaille voit beaucoup de similitudes entre les deux formations. Il estime que les deux équipes sont à maturité, ont beaucoup de vitesse, de la profondeur à toutes les positions et jouent de l’excellent hockey depuis la période des transactions.

«Ça devrait donner du hockey rapide et excitant, affirme l’entraîneur-chef des Tigres. Pour notre part, il sera surtout important de se concentrer sur notre façon de jouer. C’est vrai que le Titan est plus gros, mais nous avons aussi affronté une grosse équipe en première ronde (Gatineau). Et notre dernière série contre Drummondville a surtout été axée sur la vitesse. Nous sommes donc capables de jouer tous les styles.»

Robitaille n’a cependant pas voulu embarquer dans la piège lors que l’auteur de ces lignes lui a suggéré que les partisans avaient peut-être droit à une finale avant la finale.

«Je ne suis pas d’accord avec ça, dit-il. Quand tu es rendu dans la troisième ronde, ce sont tous de bons clubs. L’Armada de Blainville-Boisbriand a terminé au premier rang du classement général et les Islanders de Charlottetown viennent d’éliminer les Mooseheads de Halifax en quatre matchs. Les amateurs de hockey ont donc droit aux quatre meilleurs clubs de la ligue sur la glace.»

Par ailleurs, le pilote des Tigres a bien voulu nous parler de son système à sept défenseurs. Une stratégie qu’il a utilisé dans la quasi totalité des matchs de l’équipe au cours des quatre derniers mois.

Cette brigade défensive est composée de l’Acadien Dominic Cormier, des anciens du Titan Félix Boivin et Jérôme Gravel, de même que Jérémie Beaudin, Vincent Lanoue, Mathieu Charlebois et le géant Andrew Smith.

«Nous aimons ce que nos sept défenseurs apportent à l’équipe. Ils font tous un travail de qualité et ils ont tous un rôle important dans nos succès. Et puis, en utilisant sept défenseurs, ça nous permet aussi de faire jouer nos attaquants un peu plus», ajoute Louis Robitaille.