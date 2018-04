EXCLUSIF: Blaine Higgs n’a pas dit toute la vérité sur son passé

Un mémoire écrit par Blaine Higgs dans les années 1980 semble indiquer que le chef du Parti progressiste-conservateur n’a pas dit toute la vérité jusqu’ici sur son passé de militant contre le bilinguisme.

On sait depuis qu’il a été nommé ministre des Finances au sein du gouvernement de l’ancien premier ministre David Alward en 2010 que Blaine Higgs avait tenté sans succès de se faire élire à la tête du parti anti-bilinguisme Confederation of Regions (CoR) en 1989.

M. Higgs a expliqué à plusieurs reprises depuis huit ans que son flirt avec le CoR avait été de courte durée et qu’il y avait mis fin lorsque le parti a commencé à concentrer l’essentiel de ses activités à lutter contre les droits des francophones.

Ce sont les «bons principes démocratiques» et la volonté du CoR de «changer la façon d’administrer le gouvernement» qui l’ont attiré vers le parti, a confié M. Higgs au journal lors de deux entrevues distinctes en 2016 durant et juste après la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur.

«Quand le parti a dérapé et qu’il est devenu fixé sur la question de la langue, je ne me suis pas présenté (aux élections)», avait-il dit.

Un mémoire déposé à titre personnel par Blaine Higgs devant le Comité consultatif sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick en 1985, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, laisse cependant croire que les convictions anti-bilinguisme du chef de l’opposition officielle étaient plus profondes qu’il ne l’affirme.

Dans le document intitulé «Canadian or French, what are we going to be?» (Canadiens ou Français, que serons-nous?), M. Higgs dénonce les «fantaisies irréalistes des droits linguistiques» et réclame le démantèlement du bilinguisme au nom de «l’unité nationale».

Gracieuseté

«Nous avons quelque 80 cultures différentes dans ce beau pays. Imaginez le chaos si chacune d’entre elles demandait des services dans leur langue maternelle.»

Dans son mémoire, Blaine Higgs attribue une partie des problèmes économiques du nord de la province à la langue et vante les États-Unis pour leur capacité à s’unir sous «un drapeau, un gouvernement et une langue.»

Le Parti progressiste-conservateur n’avait pas encore répondu à notre demande de réaction, vendredi en fin de journée.

Le Comité consultatif sur les langues officielles avait été créé par le premier ministre progressiste-conservateur Richard Hatfield en 1984 afin de recueillir l’avis de la population sur le rapport Poirier-Bastarache déposé à l’Assemblée législative deux ans plus tôt.

Le rapport proposait notamment une certaine dualité dans la fonction publique et une régionalisation administrative des services gouvernementaux sur une base linguistique. Ses recommandations ont pour l’essentiel été ignorées par le gouvernement à l’époque.

Le Comité consultatif a tenu une série d’audiences publiques aux quatre coins du Nouveau-Brunswick au printemps 1985.

En avril, le comité s’est arrêté à Saint-Jean durant trois jours pour entendre 38 présentations, dont celle d’un ingénieur de chez Irving Oil âgé de 31 ans, Blaine Higgs.

«Je ne parle pas pour un groupe en particulier ni pour une grande compagnie, mais je sens que je parle au nom d’un grand nombre de Néo-Brunswickois modérés et de Canadiens en général», l’entend-on dire au Comité en guise d’introduction sur l’enregistrement audio consulté par le journal.

«Je peux parler librement et ouvertement, car je ne suis pas un employé de la fonction publique et je ne crains aucune répercussion en conséquence.»

Dans son mémoire, M. Higgs s’en prend au premier ministre Hatfield pour avoir «ignoré la voix de la majorité» en décidant, après son arrivée au pouvoir, de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur, le libéral Louis J. Robichaud, avec l’adoption de la première Loi sur les langues officielles.

Blaine Higgs lors de sa victoire à la chefferie. – Archives

M. Hatfield n’a pas été réélu parce que les Néo-Brunswckois soutiennent ses politiques linguistiques, avance-t-il, mais parce qu’il n’existe pas de solution de rechange qui pourrait «vraiment les représenter».

C’est pourquoi un groupe qu’il nomme seulement l’«Association» a vu le jour pour veiller à la «préservation des Canadiens de langue anglaise».

En raison du climat actuel, cette association pourrait bien se transformer en parti politique ,prévient Blaine Higgs dans son mémoire manuscrit de 11 pages.

La population anglophone a fait preuve de beaucoup de «compassion» et de «tolérance» envers «les besoins des autres», mais la situation s’approche rapidement du «point de rupture», indique-t-il.

Citant le rapport Poirier-Bastarache, il affirme qu’il s’agit selon lui d’une hérésie que de vouloir faire du Nouveau-Brunswick une province bilingue alors que «seulement 16% de la population sont des unilingues francophones.»

«Je ne peux pas soutenir les arguments selon lesquels les résidents du Nouveau-Brunswick souffrent parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de service dans leur langue maternelle.»

«Quand allons-nous grandir et commencer à agir comme des citoyens responsables qui vivent dans le monde réel?», s’interroge Blaine Higgs.

Il propose notamment de mettre fin à l’immersion française dans les écoles anglophones pour rétablir le «plus haut standard» du système d’éducation d’autrefois.

On devrait plutôt enseigner l’anglais aux francophones «afin qu’ils soient capables de communiquer efficacement avec les agences gouvernementales.»

Il accuse les porte-parole de la minorité francophone d’être des «activistes en quête d’une lutte pour le pouvoir personnel» qui n’hésitent pas à dépenser l’argent des contribuables pour «briser notre unité nationale».

Le Nouveau-Brunswick, «déjà la province canadienne la plus pauvre», n’a pas les moyens d’être la seule province officiellement bilingue au pays, «la province sacrificielle», simplement pour convaincre le Québec de demeurer dans la fédération canadienne, soutient-il.

Dans son rapport, le Comité consultatif constate que les habitants des régions francophones de la province sont toujours plus pauvres et moins éduqués que ceux des régions bilingues ou anglophones malgré d’importants progrès dans les années 1970.

À ce sujet, Blaine Higgs raconte dans son manuscrit comment qu’il a dû quitter sa communauté près de Woodstock, dans l’ouest du Nouveau-Brunswick, pour trouver de l’emploi.

«Si j’avais choisi de rester dans mon village natal, j’aurais sans doute eu un revenu beaucoup plus bas puisque je n’aurais pas d’emploi. À la place, j’ai décidé de déménager où il y avait du travail.»

«Je ne me suis pas senti lésé et je ne pense pas que le gouvernement aurait dû me fournir un emploi dans ma ville natale.»

M. Higgs concède que le gouvernement devrait faire preuve «d’une attention particulière» envers le nord de la province afin de «stimuler l’économie de cette région».

Il prévient toutefois que le secteur privé risque d’hésiter à investir dans la région en raison des «restrictions de langue» imposées par le bilinguisme officiel.

«Il faut souligner que la plupart des investisseurs proviennent du secteur anglophone, qu’ils soient étrangers ou non», dit-il.

Blaine Higgs fait six recommandations dans son rapport. En plus de l’abolition de l’immersion française, il demande la tenue d’un référendum pour faire de l’anglais «la seule langue officielle» du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement devrait s’engager à «soutenir une seule culture, la culture Canadienne, et une seule langue, la langue de la vaste majorité, la langue anglaise.»

Lors de la course à la direction du Parti progressiste-conservateur, en 2016, Blaine Higgs a été considéré comme l’un des candidats les plus modérés sur la question des langues officielles comparativement à d’autres prétendants qui ont milité pour l’abolition du commissariat aux langues officielles et la fin du transport scolaire homogène pour la minorité francophone.

Au sujet du bilinguisme, M. Higgs a confié au journal durant la course qu’il avait «appris beaucoup de choses depuis (sa) trentaine» et son militantisme au sein du CoR.

Il a également vanté les accomplissements de Louis J. Robichaud et de Richard Hatfield.

«Je pense que nous avons eu peur durant trop longtemps de parler des avantages d’être une véritable province bilingue et des moyens d’en tirer profit.»

Au début de son mandat dans l’opposition, en 2015, Blaine Higgs a cependant proposé la création d’une seule régie de la santé bilingue pour remplacer les réseaux Vitalité et Horizon. Il n’a pas répété cette proposition depuis qu’il est devenu chef du Parti progressiste-conservateur.