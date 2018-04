La qualité de l’eau de Parlee a été presque parfaite en 2017

Un rapport majeur sur la qualité de l’eau de la plage Parlee conclut que «rien n’indique qu’il y a un problème chronique au niveau de la qualité de l’eau». Il identifie cependant quatre sources de bactéries qui «devraient être rectifiées» afin de réduire le nombre d’interdictions de baignade.

Après au moins trois années de taux de bactéries élevés à la plage Parlee, la qualité de l’eau a été presque parfaite en 2017. Entre le 15 mai et le 9 octobre, près de 99% des 1452 échantillons respectaient les normes canadiennes pour l’eau récréative. Le taux de pollution a seulement provoqué des avis d’interdiction de baignade huit fois sur les 148 jours d’échantillonnage.

C’est ce que dévoile un rapport de 55 pages sur la qualité de l’eau, publié par le gouvernement provincial, vendredi après-midi.

Le portrait est tout autre que celui des années précédentes. En suivant les mêmes normes, la quantité d’E.coli ou d’entérocoque dans l’eau a dépassé la limite admise 62 jours, en 2014, et 58 jours, en 2016.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, croit que l’amélioration est due en partie aux mesures prises par le gouvernement, ainsi qu’au fait que la saison dernière a été plus sèche que la normale.

À titre d’exemple, il souligne une initiative de sensibilisation auprès des propriétaires de chien qui a permis de ramasser plus de cinq tonnes d’excréments d’animaux.

Il a aussi annoncé que la somme de 760 000$ sera investie afin d’accomplir les 14 recommandations du rapport publié vendredi. Ce montant s’ajoute aux trois millions $ annoncés l’an dernier pour améliorer la qualité de l’eau.

«Il y a eu énormément de travail de fait», assure-t-il.

«Je crois que nous franchissons un pas important en vue de rétablir la confiance du public quant au fait que la plage Parlee est une destination propre et sûre pour tous.»

Quatre sources de pollution

Le rapport intitulé Qualité de l’eau à la plage Parlee avertie que des concentrations élevées d’E.coli et d’entérocoque ont été prélevées dans tout le bassin hydrographique, c’est-à-dire le bassin terrestre qui longe la baie de Shediac.

Trente-six points d’échantillonnage dans la région ont permis d’identifier quatre sources potentiellement responsables de bactéries: l’écoulement des eaux de ruissellement, les exploitations agricoles, les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées (fosses septiques) et les animaux sauvages et domestiques.

Le comité responsable de l’étude recommande au gouvernement d’améliorer et de poursuivre son programme de surveillance afin de déterminer les sources précises des bactéries.

Leur impact sur les eaux de baignade dépend de la direction des vents, de l’action des vagues et des marées, selon l’ingénieur et gestionnaire du projet, Jacques Paynter. Il prévient cependant que des données supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces conclusions.

«Étant donné que le Nouveau-Brunswick a connu un été exceptionnellement sec en 2017, d’autres données seront recueillies en 2018 pour confirmer ces premières constatations.»

Le parc provincial de la Plage Parlee ouvrira ses portes le 25 mai. L’an dernier, l’attraction touristique a accueilli 26% moins de visiteurs que l’année précédente.