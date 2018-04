Les familles des élus de Tracadie dénoncent les insultes et les menaces

Des proches des élus du conseil municipal de Tracadie prennent la parole pour dénoncer un climat hostile qui bouleverse la municipalité.

Un fossé s’est creusé au cours des derniers mois entre deux clans qui siègent au conseil municipal de Tracadie. Le premier groupe comprend sept conseillers qui s’opposent à l’occasion à la vision du maire Denis Losier. Le deuxième a tendance à appuyer le maire dans ces cas.

Les débats n’ont pas seulement lieu autour de la table du conseil ou dans les cafés. Ils se poursuivent sur Facebook et de façon générale, les citoyens ne sont pas toujours tendres envers leurs élus, particulièrement, le groupe de sept conseillers.

La situation commence à être lourde à supporter pour les proches de ces élus, dit Karen Brideau-Haché, sœur de la conseillère Ginette Brideau-Kervin. Plusieurs d’entre eux font partie d’un groupe de soutien privé sur Internet. Ils prennent la parole publiquement pour sensibiliser la population à l’impact de leurs paroles.

«Il faut en parler. Il faut que ça cesse à un moment. Les membres du conseil ne méritent pas ce châtiment.»

Des centaines de citoyens se déplacent parfois afin d’assister aux échanges des membres du conseil municipal. – Archives

Selon elle, les débats en ligne ne visent plus seulement des affaires municipales. Des gens s’en prennent personnellement aux conseillers.

«Serpents venimeux», «Gang de corrompus», «Ils veulent juste en mettre dans leurs poches et leurs sacoches» figurent parmi les commentaires répertoriés dans des fils de discussions sur Facebook.

«Il y a eu de la diffamation, des insultes, des injures. C’est incroyable les commentaires qu’on peut lire. Ç’a un effet sur nous aussi. Ça nous stresse. Cette intimidation n’a plus de bon sens.»

D’ailleurs, Karen Brideau-Haché a également reçu des messages privés visant sa sœur, Ginette Brideau-Kervin.

«J’ai eu des messages en privé pour dénigrer ma sœur.»

Les désaccords commencent aussi à se faire ressentir dans la population, ajoute-t-elle.

«C’est beaucoup plus divisé qu’auparavant. Ginette était conseillère sous l’ancien maire. Je n’entendais pas parler des réunions. Il y avait souvent des désaccords et des points à régler, mais ça s’est toujours fait dans le respect.»

Karen Brideau-Haché est loin d’être la seule à avoir reçu des messages privés menaçants.

Un jour, Geneviève McGraw, fille du conseiller Jean-Yves McGraw, a reçu un message préoccupant d’un pur inconnu.

«Ça été beaucoup trop loin pour ce que c’est réellement. Ce ne sont pas des choses qu’on a à subir. La personne a dit que mon père est mieux de faire attention à ce qu’il dit aux prochaines réunions: on sait qui vous êtes, on sait qui sont vos enfants.»

Puisque la personne a offert ses excuses par la suite, Geneviève McGraw n’a pas contacté la GRC. Elle conserve cependant les messages au cas où ça déborde de nouveau.

«Ça été des paroles dans l’air, mais ce sont des paroles qui blessent.»

Danica Doiron, sœur du conseiller Jolain Doiron, se décrit comme quelqu’un qui ne suit pas vraiment la politique en général. Malgré cela, les débats municipaux se sont infiltrés peu à peu dans son quotidien. Elle se demande comment de simples désaccords ont mené à la situation actuelle.

«On en entend beaucoup parler et pas juste dans la région. J’ai des amis de l’extérieur. Ils me parlent beaucoup de Tracadie et pas toujours en positif. Ils écoutent également les nouvelles et ils trouvent ça bizarre qu’on parle autant de la ville. Pourtant, on n’est pas la seule municipalité dans la province. On est convaincu qu’il y a des problèmes ailleurs et que des solutions ont été apportées.»