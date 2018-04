Langues officielles: «Le PC doit clarifier sa position»

Le Parti progressiste-conservateur a tout intérêt à clarifier le plus rapidement possible sa position sur les langues officielles à la lumière des récentes révélations sur le passé antibilinguisme de son chef, selon le professeur Roger Ouellette. Le Parti libéral aurait d’ailleurs avantage à faire de même avant les élections, prévient le politologue.

La mise au jour par l’Acadie Nouvelle, samedi, d’un mémoire contre le bilinguisme écrit dans les années 1980 par Blaine Higgs pourrait rendre encore plus difficile une situation déjà précaire chez les francophones, avance M. Ouellette.

«C’est sûr que ce n’est pas une bonne nouvelle. On l’a vu aux dernières élections, le parti a perdu tous ses sièges (francophones) sauf dans le Madawaska avec Mado (Dubé)», rappelle le professeur en science politique à l’Université de Moncton.

Mme Dubé a déjà indiqué qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat en septembre. Aux dernières nouvelles, le parti comptait seulement quatre candidats officiels francophones et aucun au nord du comté de Kent.

Dans son mémoire présenté en 1985 devant le Comité consultatif sur les langues officielles dans le sillage du rapport Poirier-Bastarache, Blaine Higgs propose notamment l’abolition de l’immersion en français pour les élèves anglophones et réclame un référendum pour faire de l’anglais «la seule langue officielle» de la province.

Le gouvernement devrait «soutenir une seule culture, la culture Canadienne, et une seule langue, la langue de la vaste majorité, la langue anglaise», demandait-il à l’âge de 31 ans.

Le politologue Roger Ouellette – Archives

Quatre ans plus tard, M. Higgs s’est présenté sans succès à la chefferie du parti anti bilinguisme Confederation of Regions. Il n’a cependant jamais été candidat de la formation politique.

Même si M. Higgs affirme avoir des opinions «très différentes» 35 ans plus tard, Roger Ouellette estime que les progressistes conservateurs devront présenter une position forte au sujet des langues officielles dans leur plateforme électorale pour mettre véritablement le passé de leur chef derrière eux avant les élections du 24 septembre.

«La réponse doit être dans la plateforme. Aujourd’hui, en 2018, c’est quoi la position officielle du Parti conservateur concernant le bilinguisme dans cette province? C’est quoi la position officielle du parti concernant l’importance et le rôle du commissariat aux langues officielles?»

«Je pense que le volet langues officielles, c’est un volet important que le Parti conservateur doit amener sur la table et avoir des réponses», affirme le politologue.

Le conseil est d’ailleurs également valable pour le gouvernement libéral du premier ministre Brian Gallant, souligne M. Ouellette, même si les libéraux possèdent déjà toutes les circonscriptions à majorité francophone sauf une.

Après un premier mandat plutôt mitigé en matière de langues officielles, les francophones risquent de se sentir pris pour acquis par le Parti libéral, estime-t-il.

«Qu’est-ce que les libéraux ont fait de concret par rapport aux langues officielles depuis qu’ils sont au pouvoir. Qu’est-ce qu’ils ont fait par rapport aux attaques vicieuses contre la commissaire aux langues officielles?»

«On peut voir que le Parti libéral est également assez frileux sur la question des langues officielles.»

Le Parti libéral devrait utiliser sa plateforme électorale pour faire «un acte de foi fort» et proposer des mesures «concrètes» en matière de langues officielles, suggère Roger Ouellette.

Les libéraux pourraient toutefois choisir de faire le pari contraire en évitant de «remuer la bouillie linguistique» pour «maintenir (leurs) sièges dans les régions anglophones», admet-il.

Malgré ses conseils, M. Ouellette s’attend à ce que les deux partis évitent de faire de la langue un «élément central» de la campagne électorale.

«Si les libéraux veulent faire du capital politique sur les déboires de M. Higgs, ils ouvrent la porte à un débat sur la question. Et si on ouvre la porte, on peut retourner la table contre les libéraux et leur dire “vous, de manière concrète, c’est quoi votre projet pour maintenir et améliorer les deux langues officielles dans cette province?”»