100e anniversaire de la paroisse Rivière-Verte: le maire LeBlond aimerait voir les résidents s’investir

Des élus et des citoyens de Rivière-Verte s’activent afin de mettre en place un comité qui aura pour tâche d’organiser les célébrations entourant le 100e anniversaire de la paroisse Rivière-Verte.

Malgré le mauvais temps qui sévissait au Madawaska mardi soir, une réunion s’est quand même tenue à ce sujet afin de jeter les bases de ce comité et d’entamer des discussions portant sur les façons de souligner cet incontournable anniversaire.

«Il n’y a encore rien de certain, une autre réunion se tiendra le 1er mai. Un peu tout le monde de la paroisse doit s’impliquer afin de rendre l’évènement possible et de pouvoir célébrer. Les leaders des différentes associations doivent en particulier être assis à la table», a indiqué Michel LeBlond, maire du village de Rivière-Verte.

La paroisse de Rivière-Verte compte environ 1500 âmes. Le 100e anniversaire doit être officiellement être célébré le 17 avril 2019.

Le maire LeBlond convient qu’il n’est pas nécessairement facile de faire le plein de bénévoles dédiés et de gens prêt à s’investir dans cette aventure.

«Ce n’est pas toujours facile aujourd’hui de recruter ces gens-là. Je trouverais dommage d’être obligé de tout laisser tomber et de voir les célébrations du 100e anniversaire de la paroisse Rivière-Verte simplement abandonnées.»

Expositions historiques, visites guidées de l’église et des attraits, activités familiales, activités destinées aux aînés, spectacles en plein air, dévoilement de monuments commémoratifs, publication d’un livre-souvenir ainsi que des améliorations aux infrastructures récréotouristiques ne sont qu’un aperçu des différentes activités proposées au fil des ans par les paroisses et les villages qui ont souligné un important anniversaire de la sorte.

Les archives des religieuses hospitalières de Saint-Joseph racontent que Rivière-Verte était autrefois une mission de Saint-Basile, avant d’être reconnue comme paroisse civile en 1919 et comme paroisse religieuse en 1923.

Elle s’étend sur un vaste territoire de 717 kilomètres carrés, soit environ le cinquième de tout le comté du Madawaska.

L’histoire raconte aussi que ce sont des Acadiens de la rivière Kennebecasis désirant échapper au règne britannique qui ont fondé Rivière-Verte, en 1794, après un long voyage en canot.