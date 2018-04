Décès de l’ancien ministre fédéral et député de Fredericton, Keith Ashfield

L’ancien ministre fédéral et député de Fredericton Keith Ashfield est décédé, dimanche, à l’âge de 66 ans.

Le président du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, Rick Lafrance, a annoncé la nouvelle sur Twitter.

M. Ashfield tentait de faire un retour en politique provincial à titre de candidat dans Oromocto-Lincoln-Fredericton.

Le politicien de carrière a été ministre au provincial et au fédéral au sein des gouvernements de Bernard Lord et de Stephen Harper.

Selon le quotidien Telegraph-Journal, M. Ashfield serait décédé subitement en raison d’un problème cardiaque.

Au nom du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, je tiens à exprimer notre tristesse à la suite du décès de Keith Ashfield. Notre plus profonde sympathie a la conjointe de Keith, Judy, à sa famille et à tous ceux qui ont aimé notre ami et collègue.

Rick Lafrance

