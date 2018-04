En attente d’adoption… toute sa vie

Amanda Richard, Mandy pour ses amis, a été abusée sexuellement et physiquement dans sa jeunesse. À l’âge de 9 ans, les services sociaux l’ont placé en famille d’accueil où elle a grandi sans jamais être adoptée, comme c’est le cas pour plusieurs jeunes au Nouveau-Brunswick.

La jeune femme aux racines acadiennes et autochtones a grandi dans une réserve en Ontario. Son père a quitté le foyer familial alors qu’elle était encore très jeune.

«Ma mère l’a jeté dehors, je crois», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

C’est à ce moment que les choses ont mal tourné à la maison, alors que Mandy n’avait que 6 ans.

«J’ai été placée en famille d’accueil parce que mon milieu familial n’était pas sain. J’ai vécu de l’abus mental, émotionnel, physique et sexuel en tant qu’enfant», précise celle qui est aujourd’hui étudiante à l’Université St. Thomas à Fredericton.

Avec ses deux jeunes sœurs, Mandy a été pris en charge par le «système» à l’âge de 9 ans. De foyer en foyer, elle n’a jamais trouvé une famille permanente. Elle a vécu dans huit différentes familles, parfois des inconnus, parfois chez des gens qu’elle connaissait sur la réserve.

«On se sent vide et insensible», explique Mandy décrivant son sentiment chaque fois qu’elle emménageait avec une nouvelle famille.

Mandy a grandi dans le système sans jamais avoir été adoptée. C’est souvent le cas pour les enfants un peu plus vieux. Au Nouveau-Brunswick, 400 enfants sont sous protection du gouvernement provincial. Environ 60% d’entre eux sont âgés de 11 ans et plus.

Selon une étude fédérale, 50% des jeunes qui atteignent la vie adulte sans jamais avoir été adoptés ne finissent pas leurs études secondaires et ne trouveront pas d’emploi. Seulement 20% des jeunes sous la protection du gouvernement provincial seront complètement autosuffisant à l’âge adulte au Canada.

Heureusement, Mandy n’est pas une de ces statistiques. Elle a été en mesure de poursuivre des études collégiales en journalisme en Ontario et aujourd’hui elle termine des études en communication et administration publique. Elle a bénéficié de programmes pour l’aider à poursuivre son cheminement postsecondaire.

Par contre, l’instabilité l’a profondément affectée la vie de cette jeune femme aujourd’hui âgée de 26 ans. Elle est tombée dans l’enfer de la drogue à l’adolescence.

«Je me suis battue contre un problème de dépendance à la drogue durant mon adolescence et quand j’ai réalisé que c’était un problème, j’ai quitté ça d’un coup sec. Même si j’avais tout arrêté, quand je regarde arrière, le côté sombre de la dépendance me guettait toujours. Ça s’est transformé en une consommation d’alcool. Je ne l’avais pas réalisé jusqu’à tout récemment».

Aujourd’hui, Mandy célèbre 41 mois de sobriété. Elle en est fière. Elle s’en est sortie un peu grâce à ses études et à son cercle d’amis.

«Aller à St. Thomas est probablement une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie».

Sans famille immédiate, l’Acadienne s’en est forgé une.

«Pour moi, mon sentiment de permanence, c’est ce que j’appelle ma famille improvisée. Ma famille improvisée est composée de gens que je rencontre et des amitiés que j’ai construites au cours des années. Je peux donc choisir qui peut être dans ma famille et qui ne peut pas l’être», explique-t-elle.

Le hasard fait tout de même bien les choses. En déménageant au Nouveau-Brunswick, elle a retrouvé son père qui l’a aidé dans sa sobriété. Il habite à Dieppe et lui a appris ce qu’est l’Acadie. Les deux sont aujourd’hui très proches.

Elle s’est aussi rapprochée de la communauté autochtone du Nouveau-Brunswick, où elle a trouvé un grand appui.

Si être adopté peut changer une vie, Mandy ne changerait pas son parcours pour autant. Les défis qu’elle a surmontés l’ont rendue plus forte, dit-elle. L’adoption reste très importante, mais tout le monde n’a pas la même définition de la permanence, d’un pied-à-terre. En trouvant une nouvelle famille, la jeune femme avait le sentiment d’abandonner la sienne.

«Mes parents m’ont abandonné, mais ça ne veut pas dire que je dois les abandonner à mon tour. Je ne peux pas changer d’où je viens», avance-t-elle.

La jeune femme terminera ses études en mai à St. Thomas. Ensuite, elle compte prendre une petite pause et travailler un peu avant de poursuivre des études en droit autochtone en Colombie-Britannique.

Elle raconte aujourd’hui son histoire pour lancer un message d’espoir aux jeunes qui sont en attente d’adoption. La clé du succès pour s’en sortir dans le cas de Mandy a été la résilience.

«C’est comme s’il y a cette voix en dedans moi, une petite Mandy confiante, qui me dit que je suis meilleure que ça et que nous pouvons passer à travers».

Une bonne nouvelle

Les familles d’accueil au Nouveau-Brunswick reçoivent du gouvernement provincial une aide financière supplémentaire depuis le 1er avril.

Les fonds que les familles d’accueil bénéficient a augmenté de 10%

La dernière hausse date de 2014.

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle selon Raymond Englehart, président de l’Association des familles d’accueil du Nouveau-Brunswick.

«Être une famille d’accueil est une expérience très gratifiante, et ce financement permettra à ces personnes et à ces familles d’être en mesure de continuer à s’occuper des enfants et des jeunes qui vivent avec eux et à leur offrir du soutien», a déclaré par communiqué M. Englehart.