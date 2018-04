Le Salon du livre d’Edmundston attire les foules

Le Salon du livre d’Edmundston semble à nouveau livrer la marchandise.

L’événement, qui en est déjà à sa 33e présentation, bat actuellement son plein à l’école Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Pas moins de 128 auteurs sont présents sur les lieux afin d’accueillir les mordus de lecture et les simples curieux dans le cadre du plus ancien salon du genre au Nouveau-Brunswick.

Près d’une centaine de bénévoles oeuvrent depuis jeudi à assurer le bon déroulement de l’évènement qui se poursuit jusqu’à 16h ce dimanche.

Tant les auteurs que les visiteurs ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du Salon du livre qui pourrait accueillir près de 12 000 visiteurs cette année.

Samedi, lors du passage de l’Acadie Nouvelle, la foule était fort nombreuse à se masser aux kiosques aménagés sur place.

Les échanges sur place entre les visiteurs et les auteurs sont nombreux et sommes toute des plus chaleureux.

Ayant vendu tous les exemplaires de ses livres, l’auteure Stéphanie Lapointe a même dû plier bagage et rentrer chez elle plus de 24 heures avant la conclusion de l’évènement.

«C’est dommage, j’aurais aimé participer à une séance de dédicaces qui était prévue, mais ce n’est plus possible», a expliqué celle qui est était de passage à Edmundston afin de présenter son roman jeunesse Fanny Cloutier: ou l’année où j’ai failli rater mon adolescence.

Durant quatre jours, le 33e Salon du livre d’Edmundston propose une foule d’activités telles que des conférences, des causeries, des lancements en plus de la présentation de tables rondes et de nombreuses autres activités littéraires.

Détails à venir