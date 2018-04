Naissance de la Coopérative agroalimentaire du Nord-Est

Une nouvelle initiative voit le jour dans le nord-est de la province pour appuyer les producteurs agroalimentaires locaux.

Une quarantaine de personnes ont participé dimanche à l’assemblée de fondation de la Coopérative agroalimentaire du Nord-Est, qui s’est déroulée à Caraquet. L’un des objectifs principaux de la coopérative est de favoriser les liens entre les producteurs et les clients par le biais d’un magasin virtuel sur Internet.

Les clients pourront passer des commandes en ligne et les récupérer dans un lieu prédéterminé.

Le concept existe déjà ailleurs, dont en Colombie-Britannique et dans la région de l’Outaouais, au Québec.

«La formule permet aux fermiers de mieux planifier leurs ventes au marché. Ils peuvent savoir à l’avance s’ils ont déjà vendu des produits. Pour les agriculteurs, la planification de marché est un grand défi. Quant aux acheteurs, ils peuvent savoir quels produits sont disponibles aux marchés locaux du nord-est», explique Eugénie Boudreau, présidente du comité provisoire de la coopérative.

Le projet est né il y a quelques années à Beresford. La municipalité de la région Chaleur était à la recherche d’un moyen pour mieux promouvoir les produits locaux.

«Un comité a été formé pour imaginer un projet qui utilise des nouvelles technologies et une plateforme en ligne. Le projet de Beresford s’est éventuellement élargi pour englober l’ensemble du nord-est du Nouveau-Brunswick, pour s’assurer que ce soit viable.»

La formule coopérative a aussi été choisie pour que les agriculteurs, les transformateurs et la communauté puissent devenir une force pour faire avancer la cause de la souveraineté alimentaire, soit l’accès à de la nourriture de qualité pour tous.

«C’est une coop de solidarité. Il y a des membres qui sont producteurs, il y a en a qui représentent les marchés et il y a des citoyens. En travaillant ensemble pour augmenter la production agroalimentaire sur le territoire, on peut envisager de lancer d’autres projets par la suite. Les commandes en ligne et le site web ce sont seulement les premières étapes.»

À moyen et à long terme, d’autres projets sont envisagés.

«D’autres défis ont été identifiés dans la région, comme le fait qu’il n’y a pas d’abattoir dans le nord de la province. Est-ce que notre coop pourra éventuellement monter un projet pour avoir un abattoir mobile? Ce sont des choses qui pourraient être développées.»

Pascal Landry et Sandra Arseneault, sont propriétaires de la ferme Vert L’Éveil à Black Rock, une localité située entre Grande-Anse et Paquetville. Après quelques années de préparation, ils vont bientôt entamer leur première saison de production. Ils ont assisté à la réunion dimanche pour s’informer sur les démarches en cours.

«Tout ce qui a rapport avec le développement durable, c’est important pour nous», confie Pascal Landry.

«On est ici surtout pour partager et rencontrer d’autres agriculteurs. Il y a d’autres personnes ici qui ont la même passion et qui sont motivés par la même chose que nous», ajoute Sandra Arseneault.