Semer la graine de l’écologie dans la tête des jeunes

Cela fait déjà neuf ans que l’équipe du projet Gaïa se déplace d’école en école pour sensibiliser les élèves aux répercussions de leurs actions sur l’environnement.

Leur atelier interactif a particulièrement retenu des enfants venus dimanche, au marché de Dieppe, ouvert spécialement pour le Jour de la Terre.

Le jeune Amaury a écouté attentivement Michelle Thibault, agente des programmes éducatifs, lui expliquer que les ampoules DEL ont une durée de vie et une efficacité énergétique beaucoup plus élevée que ampoules incandescentes.

À côté d’elle, Jimmy Therrien encourage un jeune à pédaler sur un vélo pour tenter de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement des appareils électriques du quotidien.

«On veut leur montrer que ces appareils ne fonctionnent pas longtemps, mais consomment beaucoup de puissance électrique. Ils se rendent compte que c’est impossible d’alimenter le grille-pain avec un cyclogénérateur», s’amuse le directeur technique du projet Gaïa .

Depuis 2009, ce groupe à but non lucratif tente d’éduquer les élèves aux questions d’économie d’énergie et de changements climatiques.

Ils interviennent régulièrement dans les classes de la 3e à la 12e année à travers les écoles du Nouveau-Brunswick. Leurs programmes prennent toujours la forme d’expériences et d’activités bien concrètes.

«Les jeunes ont besoin de tangible, ils ont besoin de voir, de toucher, d’utiliser leurs sens pour comprendre», insiste Jimmy Therrien.

Les intervenants du projet Gaïa tentent de sensibiliser les consommateurs de demain à l’écologie. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Michelle Thibault illustre la consommation d’énergie nécessaire pour alimenter les appareils électriques du quotidien. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Jimmy Therrien démontre aux enfants l’énergie produite en pédalant sur un vélo. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’équipe organise notamment des «audits de déchets» dans les établissements scolaires. Les élèves sont invités à collecter tous les sacs-poubelle de l’école pour ensuite faire l’inventaire des ordures accumulées.

L’exercice vise à susciter une prise de conscience chez les élèves de la quantité de déchets que l’on jette chaque jour, mais permet aussi d’identifier des solutions concrètes, note Jimmy Therrien.

«C’est une découverte incroyable pour eux, ils réalisent tout ce qui est produit et jeté. Ils réfléchissent aux façons d’améliorer le tri ou de réduire la quantité de déchets.»

L’objectif: transmettre aux nouvelles générations l’idée que chacun peut faire sa part pour agir contre les changements climatiques.

Les intervenants du projet ont aussi à leur disposition un véhicule électrique pour le présenter aux auprès des élèves du secondaire, ainsi qu’un centre d’énergie mobile, financé par Énergie NB. Cette station mobile destinée aux démonstrations se veut un condensé de sources énergies renouvelables comme l’éolienne ou le solaire.

Les plus grands participent à l’activité Détectives de l’énergie, ajoute Jimmy Therrien.

«Ils peuvent élucider la consommation d’énergie des appareils de l’école, se rendre compte de ceux qui sont plus énergivores, s’il y a du gaspillage. On a vu des écoles changer leur système d’éclairage ou installer des détecteurs de mouvement pour éviter que des lumières ne restent allumées toute la journée inutilement. On commence à voir de belles histoires de succès.»