Fermeture du Madawaska: déception dans le Nord-Ouest

La fermeture de deux hebdos francophones est accueillie avec déception dans le Nord-Ouest. La mort du Madawaska, un journal plus que centenaire, retient surtout l’attention.

Comme le rapportait l’Acadie Nouvelle vendredi soir, le groupe de presse Brunswick News Inc. (BNI, qui fait partie du conglomérat Irving) a décidé de mettre la clé sous la porte du Madawaska et de L’Étoile (édition Nord-Ouest).

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, affirme qu’il a été pris de court par la nouvelle. «Au départ, c’est évident que c’est un choc. C’est inattendu. C’est une surprise en particulier pour Le Madawaska, parce que c’est une institution», dit-il.

Il affirme du même souffle que cet hebdo, un pilier du monde médiatique de la région fondé en 1913 et racheté par BNI en 2003, faisait face à des défis (comme l’ensemble de la presse écrite) et avait perdu des plumes au cours des dernières années.

«Il faut être honnête jusqu’à un certain point que le journal n’était plus l’ombre de lui-même. À l’époque, il y avait deux ou trois cahiers, un éditorialiste et plusieurs journalistes.»

On ignore présentement comment BNI (qui imprime et distribue aussi l’Acadie Nouvelle: NDLR) compte restructurer ses activités dans la région et combien d’employés perdront leur emploi.

Nous avons contacté la direction du groupe de presse, lundi, afin d’en savoir davantage. Nos démarches n’ont pas porté leurs fruits.

Pour l’instant, il semble que le seul autre hebdo francophone de la région, Info Weekend demeurera ouvert. Cette publication (ainsi qu’un service de distribution de circulaires) a été rachetée par BNI plus tôt cette année.

Cyrille Simard dit qu’il garde un oeil sur le dossier. «À la fin de la journée, c’est sûr que tout le monde est un peu inquiet du fait qu’il y a une seule entreprise de presse qui finit par prendre les décisions. Est-ce que ça va avoir un impact sur la façon dont les événements vont être couverts? C’est ce qu’on ne sait pas aujourd’hui et il est un peu prématuré de se prononcer.»

Le président de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, Luc Michaud, se dit lui aussi déçu de voir Le Madawaska fermer boutique.

«Je trouve ça plate, quelque chose qui existe depuis plus de cent ans, un bon vieux journal comme ça. Moi, j’ai vécu les années où l’on lisait ça religieusement comme une bible»

Il ajoute cependant qu’il comprend la décision de BNI de fermer ces deux journaux, notamment parce que la presse écrite bat de l’aile et qu’il détient les trois journaux hebdomadaires de ce marché.

Selon Luc Michaud, les entrepreneurs de la région n’auront de difficulté à trouver d’autres endroits où acheter de l’espace publicitaire.

«Il y a tellement de place à mettre de la publicité aujourd’hui que ça n’a pas un gros impact. C’est juste plate pour la communauté, un journal comme ça qui ferme. Mais j’insiste pour dire que je comprends; c’est une décision d’affaires et la décision n’est vraiment pas compliquée à comprendre.»

Une décision prévisible, selon le président de l’AAJ

Le président de l’Association acadienne des journalistes, Mathieu Roy-Comeau (qui est également le correspondant parlementaire de l’Acadie Nouvelle: NDLR), déplore pour sa part la disparition de ces deux journaux communautaires.

«Chaque fois qu’un média ferme ses portes, c’est toujours une mauvaise nouvelle, autant pour le public que pour les employés touchés. La diversité des sources de nouvelles est un principe important en démocratie.»

Il ajoute que la nouvelle n’est pas tout à fait surprenante. «Malheureusement, dans le marché actuel, la décision de Brunswick News de consolider ses propriétés dans le Nord-Ouest était prévisible. L’entreprise n’est pas la seule à faire face à d’importants défis au Nouveau-Brunswick, surtout dans les régions.»