Procès de Marissa Shephard: un enregistrement vidéo de Devin Morningstar présenté au jury

Les jurés ont entendu lundi le témoignage de Devin Morningstar détaillant l’implication de Marissa Shephard et de Tyler Noel dans le meurtre violent de Baylee Wylie.

Un enregistrement vidéo de Devin Morningstar a été présenté au jury, lors du procès de Marissa Shephard, accusée de meurtre prémédité et d’incendie criminel à la suite du meurtre de Baylee Wylie.

Habituellement impassible, Marissa Shephard était particulièrement agitée en écoutant Morningstar décrire en détail les évènements du 17 décembre 2015. Dos au public de la salle d’audience, le regard tourné vers l’écran, la jeune femme de 22 ans a été pris de tremblements à plusieurs reprises.

Devin Morningstar. – Archives

Devin Morningstar, déjà condamné à la prison à vie, a refusé de témoigner lors du procès. Par trois fois, le détenu a répondu au juge qu’il ne répondrait à aucune question, même après avoir été averti qu’il pourrait être sanctionné en refusant de coopérer.

Les jurés ont tout de même pu visionner le témoignage officiel que ce dernier a donné à la police le 22 décembre, soit cinq jours après le meurtre.

Il y raconte comment Baylee Wylie a menacé Morningstar et Noel de les dénoncer à la police et de révéler qu’ils vendaient de la drogue. Morningstar a ensuite aidé Marissa et Tyler à attacher Baylee à une chaise, dans le sous-sol de la résidence du 96 rue Sumac.

Tyler Noël – Archives

Tyler Noel a recouvert le visage de Wylie de cellophane avant de le frapper en criant «C’est ce qui arrive à ceux qui rapportent», a avancé Morningstar lors de l’interrogatoire. Il se souvient aussi de Marissa frappant Baylee à la tête avec un bong de verre brisé.

«Chaque fois que je faisais quelque chose, c’est parce qu’ils me disaient de le faire. Je ne suis pas un tueur», poursuit-il avec émotion. «Je l’aimais vraiment (en parlant de Shephard) et j’avais vraiment peur de Tyler.»

Après un moment de répit, Tyler aurait soudainement commencé à poignarder Baylee.

«Ce n’était pas seulement Tyler, Missy (le surnom de Shephard) le poignardait aussi, dès le départ», précise Morningstar.

Selon lui, Noel a assené près de 150 coups, tandis que Shephard en a donné environ 50. Morningstar a décrit comment Marissa Shephard s’est saisie d’un morceau de miroir cassé et s’en est servi pour poignarder la victime au niveau du cou. Pointant une blessure au niveau de la main, il dit avoir aussi été touché accidentellement par la jeune femme alors qu’il retenait Baylee.

Baylee Wylie – Archives

L’agression a duré pendant près d’une heure et demie pendant que Baylee les suppliait de s’arrêter. Morningstar a admis l’avoir poignardé à trois reprises à la demande de Tyler Noel.

Plus tard dans la nuit, M. Wylie a réussi à s’échapper du sous-sol pour se rendre à l’étage principal «après avoir été poignardé plus de 100 fois».

Tyler Noel s’est alors saisi de Baylee pour l’emmener au selon où il l’a achevé en lui assénant des coups de couteau jusqu’à ce qu’il décède.

Les complices ont ensuite aspergé le corps et le sol de produits nettoyants pour se débarrasser des traces de sang, témoigne Devin Morningstar.

Questionné par l’enquêteur, il a affirmé que l’idée d’incendier les lieux ne venait pas de lui. Il dit avoir vu Marissa pulvériser un déodorant en vaporisateur sur le matelas sous lequel a été retrouvée la victime. Le jeune homme ajoute qu’il ne sait pas qui a allumé les feux dans la cuisine et au sous-sol de la résidence, mais croit que Noel était responsable.