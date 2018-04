Une campagne d’information destinée aux aînés de la région Chaleur

Rolande O'Connell, Alain Thériault, Chris Flann, July Synnott, Mary Perry, Andréa Losier-Doucet, Linda Noël Smith, Patricia Roy, Ron Toivanen et Anne-Marie Gammon. - Gracieuseté

Services à la famille Népisiguit lancera dans les semaines à venir des capsules radio, des chroniques dans les médias et des vidéos à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus.

L’objectif de cette campagne est de fournir aux aînés de l’information, des outils ainsi que des ressources disponibles dans la région. La campagne comprendra six thèmes, dont la sécurité alimentaire, l’accès au transport, l’activité physique et sociale, ainsi que la santé mentale.

«Nous allons commencer par le thème de la santé mentale. Les aînés auront des informations et des outils qui expliquent comment avoir une bonne santé mentale. Ils auront des détails au sujet des ressources et programmes disponibles dans la communauté», a mentionné Andréa Losier-Doucet, directrice de Services à la famille Népisiguit.

«On travaille sur les derniers détails pour commencer le projet la semaine prochaine. Cela prendra près de six mois pour aborder tous les thèmes identifiés dans les médias de la région, ainsi que sur notre page Facebook.»

Le Réseau d’inclusion communautaire Chaleur est un partenaire important dans cette campagne d’information destinée aux aînés.

Sa coordonnatrice, Julie Synnott mentionne que le programme Manger frais répond à une partie des besoins de la sécurité alimentaire chez les aînés. C’est le Réseau d’inclusion communautaire Chaleur qui réalisera les interviews pour les capsules radio et vidéo.

«C’est intéressant de voir cette collaboration entre les différents organismes de la région.»

Au niveau de l’accès au transport, la directrice générale de la Coopérative Transport Chaleur, Claire Bordage encourage l’initiative de Services à la famille Népisiguit. Mme Bordage soutient qu’il est important de faire connaître davantage leur service auprès des aînés. Plus d’une vingtaine d’aînés utilisent leur service depuis quelques mois.

«Certains aînés disent utiliser nos services pour des raisons sécuritaires. Il y a aussi certains qui ne peuvent plus conduire leur voiture. Plusieurs aînés utilisent le service de transport pour se rendre à un rendez-vous médical, à l’épicerie ou autre course.»

Cette campagne qui a pour thème «On vous a entendu» est le deuxième volet du projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Elle découle des réflexions et commentaires du dernier forum 55 ans et plus qui ont eu lieu l’année dernière dans la région Chaleur.

«Les conclusions de ce forum ont permis d’identifier les besoins et les priorités des aînés de la région», selon Mme Losier-Doucet.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.