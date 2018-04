Une semaine cruciale pour la production de sirop d’érable au N.-B.

Les acériculteurs de la province retiennent leur souffle. La saison était déjà passablement en retard par rapport à la normale, mais la production pourrait s’avérer carrément désastreuse si le mercure grimpe trop rapidement et demeure élevée trop longtemps.

Après un hiver froid et interminable, tout le monde souhaitait l’arrivée de la chaleur du printemps. Tout le monde ou presque.

La saison de la récolte d’eau d’érable commence à peine dans le Nord de la province, là où se trouvent les principaux joueurs de cette industrie.

Président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Éric Caron opère une érablière dans la région du Madawaska. Il y a quelques semaines, il avait prédit qu’en raison des températures froides et des grandes quantités de neige au sol, il ne fallait pas s’attendre à une récolte hâtive. Et il avait raison. Cela dit, il ne s’attendait pas à ce que la saison débute aussi tardivement.

«En fait, plusieurs acériculteurs d’expérience m’ont confié n’avoir jamais expérimenté un tel hiver en 40 ans, un hiver aussi froid et enneigé en mars et en avril. C’est très rare que la saison débute aussi tardivement», dit-il, notant que cette semaine risque fort probablement de procurer la meilleure récolte de toute la saison.

S’il a lui-même puisé un peu de ce précieux liquide jusqu’à présent, le tout ne représente que des miettes comparativement à l’année dernière.

«Je commence à peine à produire et c’est inquiétant. À pareille date l’an dernier, j’avais l’équivalent de quatre livres à l’entaille, ce qui est excellent. Cette année, c’est du 0,71 la livre. La différence est majeure», explique M. Caron, précisant par contre que 2017 fut une excellente année pour lui et l’industrie acéricole du Nouveau-Brunswick en général.

En 2017 par exemple, il avait lui-même obtenu un rendement de six livres par entailles, la moyenne provinciale étant de trois livres et demi. Si la saison actuelle est écourtée à compter de cette semaine, la moyenne provinciale peinerait à atteindre les trois livres par entaille.

Le retard de production des 54 000 entailles de l’érablière de M. Caron a d’ailleurs un coût. Il évalue jusqu’à présent sa perte à 500 000$, montant qu’il pourrait récupérer si la situation se stabilise d’ici la fin de la saison.

Selon M. Caron, la qualité de la saison 2018 va se jouer cette semaine, ni plus ni moins.

«Aujourd’hui (lundi), ça coule à flots. Mais on prévoit pour le reste de la semaine des températures élevées en journée et aucune gelée la nuit, ce qui n’est vraiment pas bon pour les récoltes. Il fait encore froid en forêt en raison de l’épais couvert de neige, ça va peut-être jouer en notre faveur. On l’espère, sinon on pourrait faire face à une saison vraiment catastrophique», explique-t-il.

S’il est possible de regagner quelques jours en mai, ceux-ci sont généralement moins productifs. Car plus les températures sont chaudes, plus le risque de voir les arbres bourgeonner croît.

C’est d’ailleurs ce que craignent les acériculteurs en ce moment, être voué à produire ce que l’on appelle dans le jargon du sirop de bourgeons.

«C’est un sirop de moins bonne qualité et qui se vend à très bas prix, souvent deux fois moins cher. De plus, le marché est déjà saturé de ce type de sirop, personne ne le veut. Bref, si les bourgeons sortent cette semaine, ce pourrait être très dommageable», dit-il.

Outre des températures plus fraîches, un autre facteur pourrait bien sauver la donne pour les producteurs, soit le taux de sucre dans l’eau d’érable.

Actuellement, celui-ci semble plus élevé que l’an dernier. C’est une bonne chose en soi, puisqu’il faut alors moins d’eau d’érable pour produire un sirop de qualité.

«En ce moment, j’ai vu des taux de sucre à trois Brix (unité de mesure), soit le double de l’an dernier. C’est encourageant. Si on reste à ce niveau toute la semaine, ça pourrait être très surprenant et positif pour nos producteurs», dit-il.

Chose certaine, qu’elle soit abominable, passable ou bonne, la saison 2018 aura définitivement été forte en émotions pour les producteurs.