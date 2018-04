4 milliards $ d’actifs pour UNI: «Un jalon historique!»

Le président et chef de la direction d'UNI, Robert Moreau. - Acadie Nouvelle : David Caron

La première année complète de Robert Moreau à la tête d’UNI Coopération financière se solde par des résultats financiers encourageants.

Les actifs d’UNI ont atteint 4 milliards $ en 2017, une hausse de 4% par rapport à 2016, a révélé avec fierté le président et chef de la direction de l’institution financier à l’occasion d’une conférence de presse mardi matin.

Il s’agit d’un «jalon historique», ajoute-t-il.

«Comme chef de la direction, j’accueille cette nouvelle de façon extraordinaire. Pour nous, 4 milliards $, c’est un signe de la confiance qu’ont les gens envers notre institution», dit Robert Moreau.

La coopérative financière a notamment marqué d’importants gains auprès des entrepreneurs. L’an dernier, les prêts aux entreprises ont augmenté de 108,5 millions$, soit une croissance de 11%. La valeur du portefeuille en financement accordé aux entreprises a franchi le cap de 1 milliard $.

Comme ancien président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Robert Moreau accorde une place importante au soutien aux entrepreneurs.

«Je suis très pro entrepreneur. J’ai rapidement compris que la richesse créée au Nouveau-Brunswick passe par les entreprises. Le fait que ces entreprises choisissent UNI, pour moi, ça veut dire que notre proximité permet de bien connaître leurs besoins. Ce sont des gens de chez nous et les décisions sont prises par des gens ici sur notre territoire.»

Dans un autre ordre d’idées, les prêts aux particuliers ont grimpé de 77,5 millions $, alors que les prêts à la consommation et les prêts personnels ont enregistré une progression de 34 millions $.

D’autres facteurs permettent à UNI de déposer un bilan positif pour 2017. Les filiales Acadie Vie et AVie ont réalisé des bénéfices de 9,7 millions $, ce qui représente un gain de 29%.

Virage jeunesse

Les stratégies mises en place pour fidéliser la nouvelle clientèle d’UNI semblent aussi rapporter. Les affaires des clients âgés de 18 à 34 ans ont grimpé de 10%. Les prêts hypothécaires auprès de cette tranche de la population a également connu une hausse de 37%.

Cependant, Robert Moreau ne considère rien pour acquis.

«Il faut être vigilant. Notre nouvelle clientèle évolue plus rapidement que jamais. De nos jours, la loyauté en affaires, ce serait une erreur de la tenir pour acquise.»

Pour continuer sur cette lancée, l’entreprise entend poursuivre le développement de services intégrant les nouvelles technologies qui vont encore bouleverser le modèle «traditionnel» des services financiers.

En 2017, 80% des transactions chez UNI ont utilisé un service électronique (mobile, ordinateur, guichet).

«Les technologies occuperont une place importante, c’est indéniable. Sous quelle forme? On parle souvent d’une technologie au bout des doigts. De nos jours, on parle beaucoup de téléphones intelligents, ce sera encore le cas demain, mais il faut rester aux aguets de la technologie qui se développe. Les gens cherchent des services rapides, simples et efficaces. Comme institution, il faut s’assurer de rencontrer les désirs des clients.»

Ces changements ne signifient toutefois pas qu’UNI se tourne le dos à ses anciens clients, précise M. Moreau.

«On est ici parce qu’on a fait beaucoup de belles choses dans le passé. Plusieurs membres de ma famille sont membres des caisses depuis plusieurs décennies et ils comprennent que les décisions prises aujourd’hui ont pour but d’assurer la pérennité, même s’il faut parfois faire des choix qui ne sont pas toujours populaires.»

Pas de ristournes

Pour une deuxième année consécutive, le conseil d’administration n’entend pas verser de ristournes individuelles aux membres. Le gel avait été imposé en 2016 après que les ristournes aient passé de 1,8 million $ à 200 000$ en 2015.

Le montant accordé en dons et en commandites demeure toutefois stable. Environ 2,3 millions $ ont été versés à différents organismes communautaires de la province, soit le même montant qu’en 2016.