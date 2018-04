Adieu Le Madawaska, rebonjour La Cataracte

Le mystère entourant la disparition des journaux hebdomadaires du Nord-Ouest L’Étoile et Le Madawaska semble vouloir se dissiper et laisser place à un lot de rebondissements et d’incertitudes.

L’Acadie Nouvelle a appris que le groupe Brunswick News procèdera sous peu au lancement d’un nouvel hebdomadaire.

Propriété du puissant conglomérat de compagnies Irving, le journal La Cataracte devrait renaître de ses cendres à compter du 2 mai.

Le journal La Cataracte est devenu L’Étoile Cataracte en 2009, en même temps que Brunswick News lançait un hebdomadaire provincial. En 2015, L’Étoile Cataracte et L’Étoile République, qui dessert la région d’Edmundston, ont été fusionnés pour former L’Étoile Nord-Ouest.

L’Acadie Nouvelle a révélé vendredi que Brunswick News ferme L’Édition Nord-Ouest ainsi qu’un autre hebdomadaire, Le Madawaska.

Nous avons depuis appris que La Cataracte sera bientôt de retour. La publication devrait desservir un territoire qui s’étend du Bas-Madawaska jusqu’au nord du comté de Victoria.

Il appert que des employés oeuvrant au sein de l’équipe de rédaction de L’Étoile et du Madawaska se retrouveront sous peu dans les pages de La Cataracte.

Qui plus est, il est permis de croire que l’équipe des ventes de Brunswick News dans le Nord-Ouest serait déjà en action afin de garnir le nouvel hebdomadaire d’un lucratif contenu publicitaire.

L’incertitude plane cependant quant au statut de certains autres employés qui sont pris au piège dans ce qui semble être une stratégie de développement des affaires et de réorganisation orchestrée de toutes pièces par la haute direction de l’empire médiatique néo-brunswickois.

Avec la récente acquisition de l’hebdomadaire Info Week-end par Brunswick News à Edmundston, il est permis de croire que l’entreprise voulait à tout prix éviter de se retrouver avec trois publications hebdomadaires desservant le même marché et le même territoire.

En achetant Info Week-end et des activités de distribution de circulaires du groupe Distributions F. Levasseur au Nord-Ouest, l’empire Irving s’assure également du plein contrôle des circulaires et d’une plus grande production de papier nécessaire à ceux-ci dans les installations de la papetière J.D. Irving.

Si le directeur régional des hebdomadaires de Brunswick News s’est poliment fait montrer la porte de sortie par son employeur, d’autres employés ignorent complètement ce que l’avenir leur réserve.

Plusieurs parmi eux n’ont aucune idée s’ils auront toujours un boulot et un chèque de paye au cours des prochaines semaines, ni même à qui s’adresser en matière organisationnelle et de besoin en contenu rédactionnel.

Aucun employé ni même le personnel-cadre oeuvrant dans l’entreprise n’avaient été mis au courant de ce vaste plan de restructuration.

«Brunswick News ne fait pas exception, elle est aussi aux prises avec les défis qui se posent dans la presse écrite partout en Amérique du Nord. L’entreprise n’est pas épargnée par l’avènement des médias numériques et des médias sociaux», a expliqué Marie-Linda Lord, qui est professeure de journalisme au département Information-communication de l’Université de Moncton.

Comme de nombreux citoyens et acteurs importants dans les différentes communautés, celle-ci déplore la disparition du journal plus que centenaire Le Madawaska.

«Le Madawaska était une institution bien ancrée dans les communautés du Nord-Ouest, un outil très important de communication et une source de nouvelles locales. C’est une grande perte…», a ajouté Marie-Linda Lord.

Interrogée à ce sujet par l’Acadie Nouvelle mardi, Brunswick News n’a toujours pas fait part de ses intentions quant à l’avenir de ses publications et de ses employés.