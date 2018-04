Des étudiants du CCNB se démarquent

Des étudiants acadiens du CCNB ont brillé aux compétitions provinciales de Compétences Canada Nouveau-Brunswick, vendredi. Ils ont mis la main sur 12 médailles, dont cinq d’or.

Étudiants et apprentis de partout au Nouveau-Brunswick se sont livré une chaude lutte dans 17 disciplines pour une chance de participer aux prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui auront lieu les 4 et 5 juin à Edmonton, en Alberta.

Les étudiants Nathan Sirois (Edmundston – Charpenterie), Rémy Savoie (Bathurst – Mécanique de véhicules légers) et Mathieu Gauvin (Bathurst – Contrôle industriel) sont montés sur la plus haute marche du podium dans leur discipline respective.

Et ce, tout comme Jean-Claude Arseneault, un diplômé du programme Soudage du CCNB – Campus de Bathurst, et Joshua Faucher, un diplômé du programme Ébénisterie et bois ouvré du CCNB – Campus de Campbellton.

«Je suis vraiment surpris. J’ai réussi à demeurer concentré et j’ai vérifié toutes mes mesures à deux reprises afin de m’assurer que mon travail était impeccable. J’ai vraiment hâte de participer aux Olympiades canadiennes. Ce sera certainement une belle expérience», a indiqué par communiqué Nathan Sirois, 18 ans de Grand-Sault.

Guillaume Bernard, un enseignant au CCNB – Campus d’Edmundston, a salué le travail de son étudiant qui a causé une certaine surprise en remportant l’or.

«C’est rare qu’on voit un jeune de 18 ans gagner aux compétitions provinciales, car les apprentis avec quelques années d’expérience dans le métier peuvent aussi y participer. Les deux grandes forces de Nathan sont sa précision et sa concentration», a indiqué M. Bernard.

Le CCNB – Campus de Bathurst a raflé les honneurs de la discipline Mécanique de véhicules légers. Outre Rémy Savoie, Jonathan Rioux (argent) et Daniel Sirois (bronze) ont remporté des médailles.

En Contrôle industriel, Jesse St-Pierre, aussi du Campus de Bathurst, a terminé en deuxième position derrière son camarade de classe, Mathieu Gauvin.

Les quatre autres médaillés du CCNB ont mis la main sur une médaille d’argent.

Il s’agit de Gino Perron (étudiant en Ébénisterie à Campbellton), Alexandre Pelletier (étudiant en Tuyauterie à Bathurst), Mathieu Larouche (diplômé en Briquetage-maçonnage, Dieppe) et Corey Guignard (diplômé en Soudage, Bathurst).

D’autres étudiants du CCNB auront la chance de démontrer leur savoir-faire ce vendredi 27 avril à Bathurst.

Le CCNB – Campus de Bathurst, site de Youghall, accueillera trois disciplines, soit Débosselage, Peinture automobile et Mécanicien-monteur industriel.