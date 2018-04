Le beau temps ne sera que passager

Le début de semaine a eu des allures estivales au Nouveau-Brunswick. Avec un ciel sans nuage et des températures avoisinant les 20 degrés, l’hiver semble enfin terminé. Le beau temps est néanmoins passager, et les températures devraient baisser en début de semaine prochaine.

Après un début d’avril frais, au cours duquel les températures peinaient à atteindre les moyennes de saison, le printemps semble enfin être arrivé sur la province, et avec lui, une météo plus que clémente.

«On a eu des températures d’environ deux à trois degrés plus froides que la normale pour quasiment les vingt premiers jours du mois d’avril. Depuis les dernières journées, la situation a basculé et on a des températures plus chaudes que la normale», a expliqué Claude Côté, météorologiste pour Environnement Canada.

Depuis dimanche, la province se trouve sous un grand ciel bleu et des températures au-dessus des moyennes saisonnières de plusieurs degrés.

Pour la période, le mercure atteint habituellement 12 à 13 degrés dans l’après-midi. Mardi, les températures ont frôlé les 20 degrés partout dans la province, à l’exception du comté de Restigouche où il a fait légèrement plus frais. Les températures devraient rester douces au cours des prochains jours.

La raison de ces températures, un système dépressionnaire qui apporte des vents dominants chauds en provenance du Sud-Ouest des États-Unis.

Bien qu’elles apportent un avant-goût de l’été, les températures de cette quatrième semaine d’avril n’ont pourtant rien d’exceptionnel. Le mercure est en effet encore loin d’approcher les 24 degrés à Bathurst, 26 degrés à Moncton et 28 degrés à Woodstock (comté de Carleton) atteints le 24 avril 1886.

Selon les informations communiquées par Environnement Canada, le beau temps de ces derniers jours est en cependant passager. Les températures devraient regagner les normales saisonnières en début de semaine prochaine, voire se positionner légèrement en dessous.

Le ciel bleu, lui aussi, risque de se gâter. Environnement Canada prévoit une journée de jeudi venteuse et pluvieuse sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

«Le système qui va nous arriver du centre des États-Unis va nous amener de la précipitation sous forme de pluie sur tous les secteurs du Nouveau-Brunswick. Les secteurs ouest, et particulièrement sud-ouest du Nouveau-Brunswick pourraient recevoir des montants de pluie plus appréciable, de 30 à 50 mm de pluie», a indiqué Claude Côté.