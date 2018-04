Le prix de l’essence grimpera de nouveau jeudi

Les automobilistes du Nouveau-Brunswick n’ont pas fini de payer des prix élevés pour l’essence. Une autre hausse d’environ deux cents le litre est prévue dans la province, jeudi matin.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit une hausse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces maritimes. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données provenant de contrats à terme sur le marché NYMEX laissent aussi prévoir une hausse d’environ 2 cents le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 126,9 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, il était environ 10 cents plus bas, soit 115,3 cents le litre.

Selon M. McTeague, de nouveaux records de prix pourraient être établis cet été

«Alors que les prix de l’essence atteignent leur niveau le plus élevé en plusieurs années, ils pourraient baisser légèrement bientôt, mais seulement de façon temporaire.»

«La demande internationale de pétrole, les exportations d’essence des États-Unis vers l’Amérique latine et une demande forte des consommateurs suggèrent que, alors que nous nous approchons du début mai, de nouveaux records à la pompe nous attendent.»

Les prix les plus bas de l’essence selon Gasbuddy, mardi après-midi, étaient à Moncton, à Shediac, à Fredericton, à Bathurst et à Beresford, où des stations-service affichaient des prix de 122,2 cents le litre ou moins.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Woodstock, à Lamèque, à Campbellton et à Shippagan, où au moins un commerce vend le sans-plomb au prix maximum de 126,9 cents le litre.

Le prix moyen au Nouveau-Brunswick est de 124 cents le litre, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale de 132,2 cents le litre. Les prix les plus bas sont en Saskatchewan (120,7 cents le litre en moyenne) et les plus élevés sont en Colombie-Britannique 136,2 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.