Les institutions d’enseignement prêtes à relever le défi de la Banque TD

La Banque TD est à la recherche de 440 personnes hautement qualifiées pour travailler dans son futur centre des services financiers à Dieppe. Les établissements postsecondaires francophones sont-ils prêts?

L’institution financière sera à la recherche de comptables et de gens dans le domaine des finances dès septembre. Les embauches se feront sur trois ans. Le futur centre des finances de la Banque TD à Dieppe est déjà en construction. Le vice-président du groupe financier, Frank McKenna, est persuadé de pouvoir trouver la main-d’œuvre qualifiée pour y travailler.

«Il faudra que les collèges et les universités de la région produisent des finissants de qualité et que les agences du Nouveau-Brunswick recrutent partout au pays et à l’international. C’est une occasion de garder nos filles et nos fils ici et de les ramener ici», a avancé M. McKenna.

À l’Université de Moncton, la faculté d’administration se dit prête. Son doyen, Sébastien Deschênes, affirme qu’une trentaine d’étudiants obtiennent leur baccalauréat en finance et en comptabilité chaque année dans chacun de ces programmes.

Les étudiants en finances et en comptabilité à l’Université de Moncton se trouvent déjà un emploi très rapidement, selon le doyen. Ce sont d’ailleurs les programmes les plus populaires de la faculté.

Avant même l’annonce de la semaine dernière, TD préparait le terrain depuis des années. Les universités et collèges ont été rencontrés pour s’assurer de la qualité des programmes d’études.

«Quand la TD est venue au Nouveau-Brunswick étudier le terrain, Opportunité NB s’était assuré que la banque rencontre l’Université de Moncton, le CCNB et Mount Allison. On avait donc tous rencontré la Banque TD pour leur assurer de la qualité de la main-d’œuvre et de sa disponibilité. On a donc fait partie de l’effort pour faire venir cet employeur ici.»

Au CCNB, seulement au campus de Dieppe, sept programmes dans le domaine des affaires sont offerts, dont un en comptabilité et quelques-uns en finances. Il y a 152 places, au total, dans ces programmes pour les étudiants. Des programmes sont aussi offerts dans les campus de Campbellton et de Bathurst.

«Les postes sont aussi variés selon l’annonce. Ils vont donc chercher des gens en administration et management pour lesquels on a d’autres programmes dans d’autres campus pouvant répondre à ces besoins», a souligné Marie-France Doucet, conseillère sectorielle pour le CCNB.

Est-ce que les projets de TD à Dieppe suscitent déjà un engouement nouveau pour les programmes en finances? Il serait encore trop tôt pour l’affirmer.

«Est-ce que ça va faire en sorte qu’il y aura plus d’étudiants intéressés par le programme? Je ne le sais pas. C’est sûr par contre que les étudiants auront plus d’opportunités de travailler dans la région du Grand Moncton après leurs études», a indiqué M. Deschênes.

Si le besoin s’en fait sentir, le CCNB est prêt à travailler avec la Banque TD pour ajouter des cohortes à certains programmes ou même créer des programmes temporaires.

«C’est sur notre liste. On veut aller les rencontrer et voir avec eux si on peut travailler ensemble et voir si on peut créer des programmes qui pourraient répondre à leurs besoins», a précisé Mme Doucet.

L’ordre professionnel des comptables (CPA) est aussi prêt à tendre l’oreille à l’institution financière. L’organisme représente près de 3000 comptables et experts en finances dans la province. Un peu plus de 50 nouveaux membres se sont joints à l’ordre cet hiver et, au cours de l’année prochaine, le président-directeur général de l’organisme au Nouveau-Brunswick, Rock Lefebvre, espère en voir 60.

«Un comptable d’aujourd’hui, ce n’est plus un comptable d’hier. Il y a beaucoup d’entre nous qui n’ont pas travaillé avec des chiffres depuis des années. C’est basé sur la fondation de la comptabilité et de la finance, mais au-delà de ça, on essaie de développer des professionnels qui sont prêts à prendre le rôle clé, celui de président-directeur général», a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle.

La certification CPA ne s’adresse donc plus seulement aux comptables, mais bien à plusieurs professions dans le domaine des finances.