Lise LeBouthillier candidate à Dieppe

Ce sera une lutte à deux lors des élections partielles à Dieppe. Lise LeBouthillier a annoncé sa candidature au poste de conseillère générale en prévision du scrutin du 14 mai.

L’Acadienne, originaire de Caraquet, occupe le poste de directrice du développement d’affaires pour la Banque de développement du Canada (BDC). Elle y travaille depuis 1994.

Mme LeBouthillier détient une maîtrise et un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton et elle est membre du conseil d’administration de la corporation de développement économique, 3+ et de l’Association de ringuette du Sud-Est.

La candidate fait du développement économique son cheval de bataille.

«Je crois que le centre-ville doit poursuivre son développement et que le parc industriel doit continuer à prendre de l’expansion. Afin d’assurer un maintien des infrastructures et des services municipaux de qualité, il faut garder un secteur économique dynamique et proactif», indique-t-elle dans un communiqué de presse.

Mme LeBouthillier est mariée à Gille Savoie, qui avait tenté sa chance lors des élections municipales de 2016 dans le quartier 3. Ted Gaudet avait remporté le scrutin par 10 voix seulement.

La candidate affrontera Pascale Paulin dans la partielle, une autre femme d’affaires bien connue dans la région. Celle qui se qualifie de «féministe convaincue» est propriétaire de Forté Communication.