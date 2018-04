Des élèves de la région Chaleur participent à la Marche pour l’eau

Julie Doucet, Karine Boudreau Roy et Cynthia Lebreton lors de leur voyage humanitaire au Kenya, en 2012. - Gracieuseté

175 élèves de sept écoles de la région Chaleur vont parcourir 28 kilomètres, vendredi, dans le cadre de la campagne mondiale de la Marche pour l’eau.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à l’accès à l’eau potable dans les pays en développement. Il y a plusieurs régions dans des pays en développement où les femmes et les enfants parcourent plusieurs kilomètres pour se procurer de l’eau potable, indique Michel Doucet, organisateur de la Marche pour l’eau dans la région Chaleur.

«Cela fait plusieurs années que j’organise des voyages humanitaires en Afrique et en Équateur. Dans certaines régions de ces pays, il n’y a qu’un seul puits pour toute la communauté. Je trouve donc important de sensibiliser nos jeunes à cette réalité.»

Julie Doucet, de la région Chaleur, mentionne que lors d’un voyage dans un petit village du Kenya, elle a rencontré des femmes et des enfants qui parcouraient plusieurs kilomètres pour se procurer de l’eau potable.

«On a décidé de faire le trajet emprunté par ces femmes et enfants pour aller chercher de l’eau potable. Cette expérience m’a marqué.»

Dans le cadre de cette marche, les élèves des différentes écoles sont invités à marcher avec des contenants remplis d’eau sur une distance de quatre kilomètres.

«En général, dans les pays en développement, une famille marche quatre kilomètres, une ou deux fois par jour, pour chercher de l’eau potable.»

Mia Boudreau, de l’école Carrefour-Étudiant de Beresford dit qu’en participant à cette marche, elle fait une différence dans la vie des plus démunis.

«Ça me procure un sentiment de fierté que d’aider des jeunes de mon âge à avoir accès à de l’eau potable. Si on arrive à amasser assez d’argent, on pourra changer leur vie pour toujours.»

Pour sa camarade d’école, Sarah-Maude Richard, il est important de sensibiliser les jeunes aux réalités du monde.

«Dès que j’ai été informée par mon enseignante, je n’ai pas hésité à participer à cette activité. C’est triste de savoir qu’il y a des gens qui n’ont toujours pas accès à l’eau potable.»

Selon M. Doucet, chaque 25$ amassé permet de donner de l’eau potable à une personne pour la vie.

Un parcours sous forme de relais

Le premier groupe d’élèves prendra le départ à l’école Le Domaine-Étudiant de Petit-Rocher pour rencontrer les élèves de l’école La Croisée de Robertville. Le groupe se rendra à ensuite l’école Carrefour-Étudiant de Beresford.

Les étudiants de Beresford vont rencontrer les élèves de l’École secondaire Népisiguit devant le Danny’s Hôtel. La randonnée va se poursuivre sur le boulevard Irving de Bathurst avec les élèves de Place-des-Jeunes et de la Superior Middle School. La marche prendra fin à l’école Bathurst High.