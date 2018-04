Fermeture d’une zone de pêche: les homardiers «sont frustrés»

L'Union des pêcheurs des Maritimes réclame une rencontre avec Dominique LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans du Canada dans les plus brefs délais. - Acadie Nouvelle: David Caron

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) réclame une rencontre dans les plus brefs délais avec Dominique LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans du Canada, au lendemain de la publication d’un avis annonçant la fermeture d’une étendue de près de 1900 kilomètres carrés dans l’est des sous-zones de pêche 23-C et 23-D à la pêche au homard.

Selon Pêches et Océans Canada, les restrictions ont été mises en place pour protéger les baleines noires, une espèce menacée.

Une importante réunion d’urgence a eu lieu à Inkerman, dans la Péninsule acadienne, mercredi matin. Près de 300 pêcheurs y ont assisté. Des représentants de l’UPM ont rencontré les médias par la suite en début d’après-midi pour faire le point sur cette rencontre.

«Nos membres sont frustrés», a souligné Carl Allen, président de l’UPM.

«Nous voulons être des partenaires avec le ministère dans ce processus. Nous sommes les experts sur la mer. Nous avons des vraies solutions à proposer.»

Entre autres, les pêcheurs sont prêts à limiter le nombre de casiers qu’ils mettent à l’eau et à accueillir des observateurs en mer sur leurs embarcations, explique Martin Mallet, directeur général de l’UPM.

Le ministère n’a accepté aucune des propositions, regrette-t-il.

«Pour notre industrie, c’est une nouvelle désolante. C’est une surprise, car il n’y a eu aucune consultation de faite avec notre association cet hiver. Quand on a su qu’il y avait des rumeurs de fermeture de zone pour la pêche au homard, on a approché le ministère pour travailler avec lui et faire des propositions pour essayer d’améliorer le plan de pêche.»

En plus de demander une rencontre avec Dominique LeBlanc, l’UPM demande aussi à Ottawa de mettre sur pied un groupe de travail qui aurait pour tâche d’élaborer des solutions.