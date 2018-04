Inondations: le fleuve Saint-Jean menace de sortir de son lit

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick sont sur un pied d’alerte alors que le niveau du fleuve Saint-Jean s’approche dangereusement du seuil d’inondation.

Selon l’Organisation des mesures d’urgence, le principal cours d’eau de la province pourrait sortir de son lit dans les prochains jours en raison des températures au-dessus de la normale et de la fonte de la neige dans les régions du nord.

Les régions de Saint-François, de Clair, de Saint-Hilaire, de Fredericton, de Grand Lake, de Quispamsis et de Saint-Jean sont notamment à risque.

L’Organisation demande aux résidents de ces régions qui vivent près d’un cours d’eau de mettre leurs biens en lieux sûrs et d’éviter de se déplacer sur les berges. La navigation de plaisance n’est pas non plus recommandée.

Le gouvernement provincial invite la population à signaler les embâcles sur le fleuve et ses affluents au 1-800-561-4034.