Le Jardin botanique du N.-B. s’offre une nouvelle DG pour ses 25 ans

Le Jardin botanique du N.-B. promet une sortie plus que jamais branchée et une programmation éclatée au cours de la saison 2018 qui prendra bientôt son envol.

Les responsables du jardin thématique et parc floral qui est situé dans le secteur Saint-Jacques d’Edmundston ont dévoilé mercredi l’ampleur de la programmation qui attend les visiteurs qui voudront bien parcourir un jour ou l’autre les allées du populaire site touristique du Madawaska.

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick ouvrira ses portes le 14 mai pour entamer une 25e saison qui s’annonce festive et remplie d’activités et de nouveautés de toutes sortes.

Outre cet anniversaire qui ne manquera pas d’être souligné, l’année 2018 sera marquée par l’arrivée au Jardin botanique de Josée Landry, à titre de nouvelle directrice générale.

«Mon premier objectif est de m’assurer que la programmation du jardin soit bien livrée pour ensuite commencer à implanter de nouvelles idées», a expliqué celle qui était jusqu’à ce jour gestionnaire du centre commercial de technologies en bioprocédés du CCNB à Grand-Sault.

Après des débuts et des moyens plutôt modestes en 1993, le Jardin botanique du N.-B. a accueilli en 2017 un total de 38 000 visiteurs, ce qui en fait une des attractions touristiques les plus prisées et fréquentées dans la province.

La nouvelle directrice générale se dit emballée par les défis qui l’attendent au cours des prochains mois.

«Avec une nouvelle gestion arrivent de nouvelles idées. On veut continuer dans cette même veine, organiser de nouveaux événements comme la Grande grouille afin de bonifier le nombre de visiteurs», a indiqué Josée Landry.

Celle-ci succède à Jean Aucoin, qui tire sa révérence après 12 années de précieux services au Jardin botanique.

Sous son règne, l’endroit a gagné en notoriété en plus de voir son achalandage grimper d’année en année.

«Après mûre réflexion cet hiver, j’ai décidé de laisser la chance à quelqu’un d’autre de continuer le travail», a affirmé Jean Aucoin.

La programmation 2018 du Jardin botanique du N.-B. prévoit différentes activités éducatives, jardins thématiques en plus de laisser une grande place au volet culturel et artistique.

La populaire Sortie branchée sera de retour pour une troisième année consécutive, du 10 au 12 août.

Désormais sous l’appellation Sortie branchée en Acadie, l’évènement proposera de nombreuses activités extérieures et spectacles de renom avec les groupes Suroît, Les Brothers et Zachary Richard et la participation de la ferme Napolie.