Trois nouveaux maires par acclamation dans la Péninsule acadienne

Les électeurs de la Péninsule acadienne ne seront pas appelés aux urnes, lundi 14 mai, pour élire les maires de Grande-Anse, Saint-Léolin et Bas-Caraquet. Les trois candidats inscrits ont été nommés ce week-end par acclamation.

Les nouveaux maires sont Gilles Thériault à Grande-Anse, Guy Cormier à Saint-Léolin et Roger R. Chiasson à Bas-Caraquet. Pas de grosses surprises, ils assuraient déjà cette fonction, soit par intérim, soit par suppléance, depuis le départ de leur prédécesseur.

Tous les trois indiquent s’inscrire dans la continuité de ce qui a été engagé. À Saint-Léolin, Guy Cormier maintient la priorité sur l’entretien des routes.

«Après l’annonce provinciale qui vient d’être faite concernant 1,3 km de rue, il nous reste trois rues à refaire. Deux seront asphaltées de nouveau cette année.»

Autre dossier qui lui tient à cœur et qui mobilisait déjà celui à qui il a succédé, Mathieu Chayer: la vente de l’école municipale. Elle est fermée depuis des années et se limite à un bâtiment fonctionnel et inoccupé.

«Nous sommes en pourparlers avec différents repreneurs potentiels. Mon but est de travailler fort là-dessus avec l’espoir que ça créera quelques emplois. Ça serait bien pour le village. J’ai l’impression que ça va déboucher d’ici la fin de mon mandat, en 2020.»

Du côté de Grande-Anse, le nouvel élu compte suivre la construction de la caserne de pompiers et surtout résoudre le problème de l’aréna.

«Sa gestion est un défi. Nous avons un manque à gagner avec notre aréna. Avec notre budget de 1 million$, nous ne pouvons pas nous permettre de proposer un service récréatif à perte.»

Un projet pour transformer cette infrastructure en grand centre sportif multidisciplinaire avait été présenté. Les demandes de subventions adressées aux gouvernements provincial et fédéral ont été refusées.

«On repart à zéro», admet Gilles Thériault.

Autre objectif pour l’édile et ses conseillers, à court terme celui-ci: la promotion touristique du village.

«Avec nos deux plages publiques et notre panorama, nous sous-exploitons notre potentiel présentement.»

Grande-Anse célèbre cette année son 50e anniversaire. Les élus veulent marquer le coup.

Le développement est toujours à l’ordre du jour à Bas-Caraquet.

«Dans un premier temps, nous allons exécuter les travaux de notre planification stratégique», révèle Roger R. Chiasson.

L’exercice est d’importance, d’après lui, car il porte sur les besoins des résidents et leur vision de leur village. Le maire et ses conseillers ont également l’intention de se concentrer sur le parc industriel.

«C’est notre pilier économique. Nous devons tenter d’attirer davantage de fournisseurs de services complémentaires à l’industrie navale et des usines de transformation des produits de la mer. Comme les autres villages du Nord-Est, nous voulons que les emplois attirent de nouvelles familles chez nous.»

Deux postes de conseillers municipaux restent à combler à Bas-Caraquet. C’est pourquoi un vote est maintenu le 14 mai, dans le village.