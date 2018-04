Bathurst: le nombre de camions de cuisine de rue pourrait être limité à six

Un nouvel arrêté réglementant les camions de cuisine de rue et les marchands ambulants a été accepté par les membres du conseil municipal de Bathurst en première et deuxième lectures, le 23 avril.

Si la nouvelle réglementation est approuvée par le conseil municipal en troisième lecture, dans sa forme actuelle, le nombre de camions de cuisine de rue sera fixé à six en tout temps. Le coût du permis sera le même pour le résident ou le non-résident, soit 750$ pour la saison ou 200$ par mois ou 25$ par jour.

Pour le maire de Bathurst, Paolo Fongemie c’est important de mettre à jour l’arrêté concernant les camions de cuisine de rue ainsi que les marchands. L’objectif du conseil municipal est d’être équitable envers les restaurants traditionnels et les propriétaires de camions de cuisine de rue.

«La restriction de six camions de cuisine de rue est équitable envers tous les marchands. L’aspect de résident et non-résident a aussi été éliminé. On estime que cet aspect est discriminatoire. La saison commence bientôt et j’invite les marchands à prendre leur permis.»

Selon le maire, les restaurateurs ainsi que le Bureau de la concurrence ont été consultés avant de procéder à la modification de cet arrêté réglementant les camions de cuisine de rue et les marchands ambulants.

C’est le 7 mai que le conseil municipal procédera à la troisième et dernière lecture de l’arrêté.