Crise au CCNB: le conseil des gouverneurs change d’approche

Le conseil des gouverneurs du CCNB change son fusil d’épaule et annonce la tenue d’une «analyse indépendante du climat organisationnel». Il accède ainsi à la demande des six directeurs ayant tiré la sonnette d’alarme à ce sujet en janvier.

Les gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se sont réunis mercredi soir pour faire le point sur la crise interne qui ébranle l’institution depuis trois mois.

Ils ont alors décidé d’abandonner l’enquête qui portait sur les allégations visant la PDG du CCNB – faites par les six directeurs à la fin janvier – et menée par une avocate spécialisée en relations de travail.

Les six directeurs refusaient catégoriquement de participer à ce processus, puisqu’ils trouvaient que le mandat confié à l’avocate était trop restreint (parce qu’il ne portait pas sur le climat de travail). Ils réclamaient une enquête «rigoureuse et indépendante sur le climat organisationnel.»

Les gouverneurs ont aussi décidé de relancer leurs efforts pour dénouer la crise en créant un autre processus, lit-on dans un communiqué de presse publié jeudi en fin d’après-midi par le CCNB.

«La priorité du conseil vise maintenant à se pencher uniquement sur une analyse indépendante du climat organisationnel et il a confiance que les résultats permettront de comprendre la situation et de prendre les mesures d’amélioration en fonction des recommandations qui en ressortiront.»

On y apprend que l’analyse en question, s’inscrivant dans une «approche constructive», sera menée en deux phases. La première portera sur la haute direction et sur les équipes de direction et de gestion qui relèvent de la haute direction. Elle sera terminée d’ici à la fin juin. La deuxième phase débutera en septembre et s’étendra à l’ensemble du personnel.

Dans le communiqué – qui reprend presque intégralement un courriel envoyé aux employés du CCNB et sur lequel l’Acadie Nouvelle a mis la main – le président du conseil des gouverneurs, Jean-Jacques Roy, dit espérer que tous les acteurs du CCNB participeront à cette analyse indépendante.

«Le conseil des gouverneurs prend la situation au sérieux et c’est pourquoi nous comptons sur la collaboration et la participation des membres du personnel, afin de contribuer à faire la lumière sur cette situation pour le bien de nos étudiants et l’ensemble du personnel.»

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec l’un des six directeurs frondeurs ayant tiré la sonnette d’alarme quant au climat organisationnel, jeudi en fin de journée.

Ce gestionnaire, qui ne souhaite pas être identifié, n’a pas voulu commenter la décision prise mercredi soir par le conseil des gouverneurs.

Il s’est contenté de dire que lui et les cinq autres signataires de la lettre ont l’intention de collaborer pleinement à l’analyse indépendante.

La crise en bref

Cette crise majeure a éclaté le 29 janvier lorsque les directeurs des cinq campus du CCNB et la directrice à la réussite étudiante ont envoyé une lettre au président du conseil des gouverneurs.

Les signataires étaient Suzanne Beaudoin (Campbellton), Chantal Berthelotte (directrice à la réussite étudiante), Alain Boisvert (Péninsule acadienne), François Boutot (Edmundston), Pauline Duguay (Dieppe) et Paolo Fongemie (Bathurst).

Dans la missive – obtenue par l’Acadie Nouvelle en exclusivité au début mars – ils dénonçaient le «climat de méfiance, d’abus de pouvoir et/ou d’intimidation» qui prévaut selon eux.

Ils faisaient aussi une série d’allégations sur la conduite de la PDG, Liane Roy. Les signataires demandaient la tenue d’une enquête externe indépendante.

Dans la foulée de la réception de cette lettre, le conseil des gouverneurs a décidé de retenir les services d’une avocate néo-écossaise spécialisée en relations de travail, Me Lynne J. Poirier.

Le mandat confié à cette avocate n’a cependant pas du tout plu aux directeurs, qui ont envoyé une autre lettre au conseil des gouverneurs, le 12 mars, pour lui faire part de sa déception et l’aviser qu’ils n’avaient pas l’intention de participer au processus.

Ils ont alors dénoncé que le conseil des gouverneurs ait choisi de traiter leur lettre comme une simple question de ressources humaines et non comme une dénonciation en vertu de la loi provinciale protégeant les lanceurs d’alertes.

Le 16 avril, ils sont revenus à la charge et ont réitéré qu’ils n’avaient pas l’intention de participer au processus et ont réclamé une fois de plus la tenue d’une enquête «rigoureuse et indépendante sur le climat organisationnel» au CCNB.