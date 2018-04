Crise au CCNB: le conseil des gouverneurs change d’approche

Le Conseil des gouverneurs du CCNB change son fusil d’épaule et annonce la tenue d’une «analyse indépendante du climat organisationnel». Il accède ainsi à la demande des six directeurs ayant tiré la sonnette d’alarme à ce sujet en janvier dernier.

Les gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se sont réunis mercredi soir pour faire le point sur la crise interne qui ébranle l’institution depuis trois mois.

Ils ont alors décidé d’abandonner l’enquête qui portait sur les allégations visant la PDG du CCNB –faites par les six directeurs à la fin janvier– et menée par une avocate spécialisée en relations de travail.

Les six directeurs refusaient catégoriquement de participer à ce processus, puisqu’ils trouvaient que le mandat confié à l’avocate était trop restreint (parce qu’il ne portait pas sur le climat de travail). Ils réclamaient une enquête «rigoureuse et indépendante sur le climat organisationnel.»

Les gouverneurs ont aussi décidé de relancer leurs efforts pour dénouer la crise en créant un autre processus, lit-on dans un communiqué de presse publié jeudi en fin d’après-midi par le CCNB.

«La priorité du Conseil vise maintenant à se pencher uniquement sur une analyse indépendante du climat organisationnel et il est confiant que les résultats permettront de comprendre la situation et de prendre les mesures d’amélioration en fonction des recommandations qui en ressortiront.»

On y apprend que l’analyse en question sera menée en deux phases. La première portera sur la haute direction et sur les équipes de direction et de gestion qui relèvent de la haute direction. Elle sera terminée d’ici à la fin juin. La deuxième phase débutera en septembre et s’étendra à l’ensemble du personnel.

Dans le communiqué –qui reprend presque intégralement un courriel envoyé aux employés du CCNB et sur lequel l’Acadie Nouvelle a mis la main– le président du Conseil des gouverneurs, Jean-Jacques Roy, a dit espérer que tous les acteurs du CCNB participeront à cette analyse indépendante.

«Le Conseil des gouverneurs prend la situation au sérieux et c’est pourquoi nous comptons sur la collaboration et la participation des membres du personnel, afin de contribuer à faire la lumière sur cette situation pour le bien de nos étudiants et l’ensemble du personnel.»

Plus de détails à venir.