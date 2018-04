Janique LeBlanc n’animera plus le Téléjournal Acadie

Jeu de chaise musicale à Radio-Canada Acadie. Un visage bien connu reviendra à la barre du Téléjournal Acadie alors que Janique LeBlanc fera un retour à la radio où elle animera deux nouvelles émissions.

Après un congé de maternité et un bref retour sur le terrain, Karine Godin reviendra au Téléjournal Acadie, mais cette fois-ci du lundi au jeudi. Marie-Hélène Lange conservera la plage horaire du weekend.

Janique LeBlanc animera deux nouvelles émissions à la première chaîne de Radio-Canada. Elles remplaceront Format libre, animée par Michel Doucet, et L’heure juste, présentée par Janique LeBlanc et Marie-Hélène Lange.

Les deux nouveaux rendez-vous radiophoniques analyseront plus en profondeur l’actualité du jour.

«Ce sera une émission qui va venir remplacer Format libre et une émission qui fera vraiment plus d’analyse sur les grands enjeux qui touchent nos régions; des enjeux sociaux économiques comme des enjeux environnementaux», a expliqué Colette Francoeur, directrice générale de Radio-Canada Acadie.

La direction de Radio-Canada Acadie soutient toujours avoir perçu Karine Godin comme une animatrice. Son retour sur le terrain, avant son congé de maternité, lui aurait permis de gagner de l’expérience dans la façon qu’elle présentera l’information au Téléjournal Acadie.

«On la voyait toujours dans un poste d’animatrice de téléjournal en fonction de cette proximité-là qu’elle a connue sur le terrain et qu’on l’on veut dans la façon dont on livre notre information maintenant. On veut être en proximité avec les gens. Karine a aussi une bonne façon de présenter l’information et de livrer la nouvelle et son expérience terrain va servir aussi à ça», a avancé Mme Francoeur.

Les changements annoncés jeudi vont servir à «renouveler» l’offre en information de Radio-Canada Acadie. Michel Doucet, Janique LeBlanc et Marie-Hélène Lange animaient chacun deux émissions. Les modifications à la programmation feront en sorte qu’ils en auront maintenant moins sur les épaules.

«À la fois Karine, Marie-Hélène et Janique, pour nous, permettent d’équilibrer nos forces sur toutes nos plateformes. Ce n’est pas nécessairement un choix de dire que l’une est plus forte à un endroit que l’autre. C’est surtout un choix très stratégique pour bonifier notre offre d’information», a indiqué Mme Francoeur.

Par communiqué de presse, les trois animatrices se sont dites «heureuses» de ces changements qui doivent entrer en vigueur à la fin juin.

«C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte ce défi», a indiqué Karine Godin.

En moyenne, par semaine, 77 000 personnes écoutaient le Téléjournal Acadie en 2017, selon des chiffres fournis par Radio-Canada. Une légère diminution comparativement à 2016 où le nombre de téléspectateurs frôlait les 80 000.