Les municipalités du N.-B. plaident leur cause à Ottawa

Les représentants de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick se sont rendus, mardi, à Ottawa pour plaider leur cause devant un comité sénatorial. Les municipalités réclament que leur dimension rurale soit mieux prise en compte dans les programmes de financement des infrastructures.

Le comité sénatorial responsable des audiences de l’Étude spéciale sur le financement des infrastructures a reçu, mardi matin, à Ottawa, les président et directeur général de l’AFMNB, Luc Desjardins et Frédérick Dion.

Ce comité a pour mission de s’assurer de la bonne application du plan fédéral «Investir dans le Canada». Ce plan a permis la signature de deux ententes bilatérales concernant le financement des infrastructures par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La deuxième entente, signée en mars, prévoit notamment des investissements fédéraux dépassant 165 millions $ pour les transports en commun, ou encore une enveloppe de 347 millions $ pour le développement d’infrastructures vertes. En tout, cinq volets d’investissement sont concernés.

Des investissements considérables que l’AFMNB salue, bien qu’ils semblent nier la dimension rurale des municipalités du Nouveau-Brunswick, selon Frédérick Dion.

«Il y a des programmes qui ne correspondent pas tout à fait à notre réalité, comme celui des transports en commun. Il ne convient pas du tout aux régions rurales et ne permet pas de financer des services de transports interrégionaux», explique-t-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

En effet, selon les critères établis par l’entente, seules quatre municipalités du Nouveau-Brunswick pourront obtenir du financement afin de développer leurs réseaux de transports en commun: Saint-Jean, Moncton, Fredericton et Miramichi.

Une situation qui néglige les régions les plus rurales de la province estime M. Dion.

L’audience à Ottawa a par ailleurs été pour l’AFMNB l’occasion de plaider en faveur d’une meilleure répartition des coûts d’infrastructure entre Ottawa, Fredericton et les municipalités.

«Il faudrait reconnaître la capacité financière limitée des municipalités à investir dans des projets d’envergures, comme ceux qui doivent être fait dans le traitement des eaux ou dans les routes», affirme M. Dion.

L’entente bilatérale prévoit que, pour le volet des transports en commun, le gouvernement fédéral prenne en charge 50% des coûts d’infrastructure, en addition des 33% assurés par la province.

L’AFMNB espère que ce niveau d’aide pourra s’appliquer à l’ensemble des volets du plan.

Une place plus importante

Autre revendication à l’agenda des représentants des municipalités du Nouveau-Brunswick: pouvoir s’assoir à la table des négociations lorsque les ententes bilatérales entre Ottawa et Fredericton sont signées.

«On aimerait devenir partie prenante à toutes les étapes des négociations et même ultimement, ça devrait être nécessaire que les associations de municipalités soient signataires de ces ententes», explique le directeur général de l’AFMNB, Frédérick Dion.

Une consultation des municipalités permettrait à l’AFMNB de déterminer les critères d’éligibilité des municipalités aux investissements et les coûts qu’elles devront assumer pour bâtir leurs infrastructures.

Une manière de ne pas laisser de côté les régions les plus rurales de la province et de proposer de meilleures infrastructures ainsi que de meilleurs services aux populations du Nouveau-Brunswick, et ce, en proposant des programmes qui «correspondent mieux à la réalité».

Luc Desjardins et Frédérick Dion espèrent que le comité sénatorial prendra note de leurs revendications et adressera des recommandations en leur faveur au moment de la révision de l’entente, dans trois ans.