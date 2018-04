L’impact de l’incendie se fait sentir sur les Acadiens de Fort McMurray

Deux ans après l’incendie de Fort McMurray, ses conséquences font toujours partie du quotidien de la communauté francophone de la ville albertaine.

Line Landry fait de son mieux pour mener une vie normale. Mais autour d’elle, le monde est toujours en transition.

L’enseignante de la première année à l’école Boréale, la seule école francophone de Fort McMurray, a perdu sa maison il y a deux ans.

Elle avait appris cette nouvelle bouleversante pendant un quart de travail. Elle avait fait de son mieux pour calmer les jeunes alors que des amis lui envoyaient des textos à propos de sa maison qui était la proie des flammes.

Deux jours plus tôt, son quartier, Beacon Hill, avait été évacué. Elle ne se croyait pas en danger, puisque l’incendie était à plus de quatre kilomètres de sa maison. Elle avait tort. Le brasier a tout emporté.

Aujourd’hui, elle a retrouvé une certaine stabilité dans sa vie. La maison a été reconstruite et elle a enfin reproduit ses documents importants: pièces d’identité, passeport, cartes de crédit, etc.

Elle a fait le deuil de ses objets perdus, même si des petits épisodes de sa vie lui en rappelle. Elle aurait tant aimé, par exemple, porter son chandail des Canadiens de Montréal – acheté lors de sa première visite au Centre Bell – il y a deux semaines pour la journée des chandails pour les Broncos de Humboldt. Malheureusement, il était sur la longue liste de choses détruites par les flammes.

Elle a acheté un chandail des Oilers d’Edmonton, «le seul chandail que j’ai trouvé» à Fort McMurray.

«Au début, c’était difficile. Mais à un moment donné, on finit par vivre sans. On passe à autre chose. Je sais que je ne retrouverai jamais ces choses même si je pleure ou si je suis malheureuse pendant le reste de mes jours. J’essaie donc de garder une attitude positive envers ça.»

«C’est du matériel, ça s’achète. Je suis en santé, je suis en vie, et c’est ça qui compte.»

L’optimisme de Mme Landry est rendu possible en grande partie par le fait qu’elle a terminé ses démarches avec son assureur. Deux ans après l’incendie, les complications entourant les réclamations d’assurance demeurent la source d’anxiété principale des victimes.

Khady Koné, directrice générale de l’Association canadienne française de l’Alberta, région Wood Buffalo, explique que certains éprouvent plus d’angoisses aujourd’hui qu’il y a deux ans.

«Certains ont reconstruit leur maison et les coûts sont devenus plus élevés, puis les assureurs ne veulent pas payer», illustre-t-elle.

Line Landry décrit la situation comme un jeu de loterie. Étant donné qu’il n’y a pas de politique ou de technique d’évaluation universelle, les indemnités varient beaucoup d’un individu à l’autre.

«Ça n’a pas été juste pour tout le monde. La plupart du monde a tourné la page sur le feu, mais la question des assurances et des ajusteurs et de l’injustice que chacun a vécu à sa manière a été le plus difficile à accepter. Certains ont reçu moins alors qu’ils ont perdu plus.»

«Nous faisons de notre mieux pour organiser des activités et des ateliers en santé mentale. Chacun y va à son rythme. On s’adapte du mieux qu’on peut», ajoute Mme Koné.

Le sinistre a laissé des traces encore plus subtiles. Les citoyens de Fort McMurray suivent de plus près les prévisions météorologiques, souhaitant de la pluie en avril. Quand il y a une odeur de fumée dans l’air, nombreux sont ceux qui ouvrent de toute hâte l’application «Alberta Wildfire» sur leur téléphone intelligent.

«Aussitôt qu’on sent cette odeur, on devient stressé. Même quand on se promène en ville et qu’on sent le feu, on dit “il est où le feu, je dois savoir”. Ça déclenche quelque chose, un petit moment de nervosité», justifie Mme Landry.

Et surtout, plus personne ne prend l’expression «cela n’arrivera jamais» à la légère.

«Il y a deux ans, on disait que ça n’arriverait pas. Moi, c’était à quatre kilomètres de chez nous, donc je pensais que ça ne nous toucherait pas.»

«C’est arrivé, donc on sait que ça peut arriver encore.»

Malgré les temps difficiles, Mmes Landry et Koné voient la lumière au bout du tunnel.

La première année suivant l’incendie a été difficile à l’école Boréale. Un important nettoyage a eu lieu au début de l’année afin de jeter les matériaux ruinés par la boucane. Nombreux étaient les élèves et membres du personnel qui habitaient dans des logements temporaires, ne sachant pas quand ils seraient en mesure de retourner à la maison et à la vie normale.

Les nerfs à fleur de peau

Par le premier anniversaire de l’incendie, tout le monde avait les nerfs à fleur de peau.

«Arrivé en avril, tout le monde était épuisé. On pleurait pour rien. L’atmosphère était lourde.»

L’ambiance est tout autre, un an plus tard. La communauté scolaire n’est pas fatiguée comme elle l’était en 2017. Le moral est meilleur. Les gens ont le sentiment d’avoir collectivement commencé à tourner la page.

«La communauté francophone est vraiment forte. Je pense qu’avec le temps on va passer à travers. C’est un défi chaque jour, mais je pense qu’on va s’en sortir», assure Mme Komé.

«Chacun l’a vécu à sa façon, et chacun fait son deuil à sa façon et à son rythme. Moi, j’y vais une journée à la fois. C’est ma devise.»

Destruction

L’incendie de Fort McMurray s’est déclaré le 1er mai 2016. Tout d’abord un feu de broussailles, il s’est étendu rapidement, forçant l’évacuation de près de 88 000 habitants de la ville deux jours plus tard. Ils ont seulement été autorisés à retourner en ville au début juin.

Au cours de ces cinq semaines, 589 000 hectares de terre ont été touchés par les incendies, selon un rapport réalisé par KPMG. Au final, 1958 structures ont été détruites ou endommagées.

KPMG considère l’incendie comme le désastre naturel assuré le plus dispendieux de l’histoire canadienne. L’impact économique et financier total est estimé à presque 8,9 milliards $.