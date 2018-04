Regroupements municipaux: l’échec des îles Lamèque et Miscou a eu l’effet d’une douche froide

En mai 2017, 68,8% des votants ont rejeté la création d’une nouvelle communauté rurale sur les îles Lamèque et Miscou.. - Archives

Il y a quelques années seulement, de nombreuses communautés de la Péninsule acadienne songeaient à se regrouper. Aujourd’hui, il n’y a plus de projet sur la table dans la région, bien que d’autres communautés ailleurs dans la province poursuivent leurs efforts.

Pourquoi n’en parle-t-on plus dans la Péninsule acadienne?

En décembre 2013, une majorité des électeurs des districts de services locaux dans la région de Tracadie ont voté en faveur de la création d’une nouvelle municipalité d’environ 16 000 habitants.

Denis Losier, maire de Tracadie depuis 2016, a toujours appuyé le regroupement et continue de croire aux bienfaits, mais il constate que plusieurs arborent un air blasé lorsqu’ils réfléchissent à leur décision cinq années plus tard.

«Les gens se demandent en réalité quels sont les avantages à la suite du regroupement. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs lors de la crise du verglas parce que la municipalité a pu s’occuper de la population dans son ensemble, mais par exemple, certains disent, on a cinq portes d’entrée à la municipalité et il n’y a même pas encore d’affiches pour l’identifier.»

La municipalité doit ainsi en faire plus pour créer un sentiment d’appartenance, croit le maire Losier. En plus d’envisager l’installation d’affiches à l’entrée de la municipalité, la mise sur pied de comités de quartiers devrait également permettre de faire du progrès à cet égard.

«En travaillant avec le conseiller élu, différents intervenants communautaires vont pouvoir faire connaître les projets ou les services qu’ils aimeraient avoir dans leur quartier. C’est une façon de se rapprocher. La municipalité est très vaste et ce n’est pas tout le monde qui assiste aux réunions.»

Il existe aussi des défis d’ordre financier. Le regroupement n’a pas nécessairement donné lieu à une augmentation réelle du portefeuille de la Municipalité régionale de Tracadie.

«Beaucoup de gens pensaient que la ville allait s’enrichir avec le regroupement, mais il ne faut pas oublier qu’on parle seulement d’une augmentation de budget de 3,5 millions$ pour 12 000 citoyens supplémentaires.»

Espoir et déception

Le succès du scrutin à Tracadie en 2013 a donné espoir à d’autres organisateurs communautaires de la Péninsule acadienne qui souhaitaient également regrouper des DSL avec des municipalités avoisinantes. Les démarches ont été beaucoup moins fructueuses. En mai 2017, 68,8% des votants ont rejeté la création d’une nouvelle communauté rurale sur les îles Lamèque et Miscou.

Un autre plébiscite devait avoir lieu dans la région de Shippagan, Le Goulet et six DSL à l’automne 2017, mais le vote a été reporté indéfiniment en décembre 2016 à la demande du comité Unis vers le futur, qui en faisait la promotion.

La mort officielle du projet n’a pas encore été prononcée, mais le domaine du site Internet, verslefutur.ca est expiré depuis le début avril.

Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan, reconnaît que l’échec sur les îles Lamèque et Miscou a eu l’effet d’une douche froide.

«On voulait tenir un plébiscite, mais à Lamèque ç’a vraiment été un échec et on s’est dit que les conjonctures ne sont pas là. D’ailleurs, le gouvernement n’était pas prêt à s’impliquer et il nous offrait très peu d’incitatifs.»

D’autres facteurs ont aussi mené à l’essoufflement du regroupement à Shippagan. Des opposants au projet souhaitaient maintenir le statu quo et redoutaient une hausse de taxes. Plusieurs résidents des DSL accusaient aussi Shippagan de vouloir se regrouper avec ses voisins simplement pour régler des dettes.

«On a fait des sessions de consultation. Sur papier et dans les sondages, il y avait des endroits où les gens accueillaient assez bien l’idée d’un regroupement, mais dans l’ensemble, la réception était négative.»

Elle garde cependant un faible espoir qu’un groupe de citoyens reprennent le projet en main éventuellement.

«On est toujours ouvert à l’idée. Ce n’est pas seulement une question d’argent. Pour nous, plus la population est élevée, plus il y a de chances d’attirer des investisseurs et des entreprises.»

Des initiatives dans le Madawaska et à Rogersville

Bien qu’on en parle moins dans la Péninsule acadienne, des regroupements sont envisagés dans d’autres régions de la province, dont dans le grand Rogersville et dans le Madawaska, souligne Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Beaucoup de gens voient la nécessité de joindre leurs forces pour se donner plus de moyens. Il y a de beaux exemples récents à Atholville et dans le Haut-Madawaska. Ces projets ont donné une impulsion au développement du territoire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il commence à se créer une cohésion.»

Dix ans après la publication du Rapport Finn sur la gouvernance locale, plusieurs localités souhaitant s’unir se heurtent toujours à plusieurs obstacles, déplore M. Dion.

«Je ne pense pas qu’il n’y a pas une région qui ne l’a pas envisagé à un moment donné. Le problème c’est que beaucoup d’entre elles voient des barrières. Elles se disent que ça va être compliqué à cause de la taxation ou d’autres facteurs. Ç’a un grand effet dissuasif pour ceux qui voudraient faire un exercice semblable.»