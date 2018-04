Trafic de cocaïne: une enseignante de Bathurst est au nombre des accusés

Une enseignante de l’école Place-des-Jeunes de Bathurst est l’une des neuf personnes arrêtées à la suite d’une enquête sur le trafic de stupéfiants dans le nord de la province.

Julie Michaud, âgée de 35 ans, d’Allardville, fait face à six chefs d’accusation, dont possession de stupéfiants (cocaïne) en vue d’en faire le trafic.

Elle a été libérée sous conditions, mercredi, en attendant sa prochaine comparution, en cour, le 28 mai.

Joint par l’Acadie Nouvelle, une porte-parole du District scolaire francophone Nord-Est a mentionné que la loi sur le droit à la protection de la vie privée dicte ce qui peut être partagé par un organisme public tel que le district scolaire.

«Conformément à cette loi, il m’est impossible de faire des remarques au sujet de détails touchants le dossier d’un employé du district. Nous laissons l’enquête suivre son cours», a expliqué Annie LeBlanc-Levesques, du District scolaire francophone Nord-Est.

Mme Michaud est accusé de complot de trafic de cocaïne, trafic de cocaïne, complot de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, recyclage de produits de la criminalité et de possession de produits de la criminalité.

Les autres personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête sont John Watson (55 ans, d’Allardville), Éric Doucet (40 ans ,d’Allardville), Jason Poirier (40 ans, d’Inkerman ), Daniel Duguay (58 ans, de Saint-Irénée-et-Alderwood ),Gabriel Friolet (65 ans, d’Allardville ), Éric Degrâce (43 ans, d’Évangéline), Marcel Friolet (58 ans, d’Allardville ) et Danny Smith (45 ans, d’Allardville).

Mardi, la GRC a procédé à l’arrestation de cinq hommes à différents endroits de la province. Les hommes arrêtés ne sont pas des membres des Hells Angels, mais la police croit qu’ils ont des liens avec des bandes de motards criminels du Nouveau-Brunswick et du Québec.

C’est en novembre 2016 que la police a commencé à enquêter sur le trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et dans les comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria.

Au cours de l’enquête, la police a saisi environ 900 000$ en argent et quelque 5,5 kilogrammes de cocaïne. Les enquêteurs ont déterminé que la drogue provenait des Hells Angels du Québec.