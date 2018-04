Crue des eaux: deux policiers mettent leur vie en danger pour sauver un homme

Deux policiers de la Gaspésie ont sauvé au péril de leur vie un homme dont la camionnette s’enlisait à la suite d’une importante et très soudaine crue des eaux, jeudi soir.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur la route du Pont dans le quartier Saint-François-de-Pabos, à Chandler, vers 23 h.

Ils ont aperçu un homme et une femme qui tentaient de quitter leur résidence.

L’homme était monté à bord de sa camionnette et s’était enlisé, a raconté la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau, en entrevue avec La Presse canadienne.

Sa conjointe a tenté d’aller le rejoindre, mais se serait enlisée dans la neige et l’eau. Elle a réussi à regagner la rive.

L’eau montait rapidement, le sol devenait instable et la camionnette s’enlisait de plus en plus, a ajouté la sergente Bilodeau.

Le conducteur a réussi à se rendre dans la partie arrière de la camionnette.

Les policiers lui ont alors lancé une ligne d’attrape flottante, soit une forme de bouée de sauvetage attachée à l’extrémité d’une corde.

N’étant pas en mesure de rejoindre l’homme, les policiers sont descendus dans l’eau, qui a atteint leurs cuisses.

« Ils calaient pas mal, a dit Audrey-Anne Bilodeau. Ils ont mis leur propre vie en danger pour tendre cette ligne à l’homme qui était pris au dépourvu. »

En lui donnant des directives sur la façon de s’attacher, ils ont réussi à l’extirper de sa fâcheuse position.

La SQ a refusé de fournir les noms des deux policiers en début de matinée.