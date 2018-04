EXCLUSIF – Annonce imminente: 600 nouveaux emplois dans le Nord

Gilles LePage, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique. - Archives

Le gouvernement provincial s’apprête à annoncer la création de près de 600 emplois dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, ces emplois dans le domaine des centres d’appels seront situés dans le Madawaska, le Restigouche, la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

«Pour nous, c’est définitivement un regain d’énergie que nous allons donner à l’économie du nord du Nouveau-Brunswick», avance le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage.

L’élu libéral n’a pas précisé s’il s’agit d’une nouvelle société qui compte s’établir au Nouveau-Brunswick ou d’une entreprise locale qui souhaite prendre de l’expansion.

On ne sait pas non plus s’il est question de multiples employeurs ou d’un seul.

La ou les annonces devraient avoir lieu au début du mois prochain, a-t-il dit.

«Nous avons très hâte de l’annoncer officiellement.»

La nouvelle devrait notamment mettre du baume au coeur des 85 employés du centre d’appels de Brookfield Global Integrated Services (BGIS) à de Campbellton qui ont appris plus tôt ce mois-ci que le centre fermera ses portes en juillet.

«Que se soit une perte d’emploi ou 85 comme dans ce cas-ci, c’est toujours décevant. Les gens ont été choqués de l’apprendre parce qu’on ne voyait pas ça venir», raconte Gilles LePage.

Le ministre est cependant «convaincu» que les employés de BGIS pourront trouver du travail parmi les 600 emplois à venir.

M. LePage n’a pas indiqué si un ou plusieurs nouveaux centres d’appels seront aménagés dans le nord de la province ou si les employés travailleront de la maison.

Le salaire des nouveaux employés n’est pas non plus connu pour le moment, pas plus que l’aide financière qui sera accordée par le gouvernement en échange de cette création d’emplois.

L’agence provinciale de développement économique, Opportunités NB, participe au processus.