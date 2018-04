Fini les billets gratuits aux élus de Tracadie pour les spectacles

Le directeur général de Tracadie, Daniel Hachey (à gauche), le maire Denis Losier et le secrétaire général Joey Thibodeau. - Archives

L’annonce est apparue anodine, intercalée entre deux informations ordinaires. Replacée dans son contexte, elle revêt une tout autre importance. En fin de conseil municipal à Tracadie, lundi soir, le maire Denis Losier a listé les lettres qui avaient été récemment envoyées et signées de sa main.

L’une d’elles a été adressée à la direction d’Embou Productions inc. Elle avait pour but d’informer officiellement les responsables de l’entreprise que la municipalité n’acceptera plus de billets gratuits pour les spectacles qu’elle organise annuellement sur son territoire.

Cet été, quatre grands concerts sont programmés. Marc Dupré, Raphaël Butler, le groupe de Danny Boudreau et La trappe doivent, entre autres, se produire sur scène. Les dates de leur prestation s’étalent de juillet à août.

Dans une précédente réunion mi-février, Denis Losier avait dénoncé le contrat liant Tracadie et Embou Productions inc., établi en 2016 par l’équipe à laquelle lui et ses conseillers ont succédé. Il a tenté de le casser en soumettant cette proposition au vote des élus.

Une majorité d’entre eux ont refusé. Ledit contrat est maintenu. Cet incident a mis le feu aux poudres à l’hôtel de ville. Depuis, rien ne va plus.

S’en sont suivi des soupçons de conflits d’intérêts, des accusations de collusion, un dépôt de plainte à la GRC et une demande d’enquête auprès du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Au cours de la séance publique de ce début de semaine, le maire a confirmé que l’affaire était en ce moment entre les mains des forces policières et du ministère. Selon nos informations, il a été entendu par la GRC à ce sujet, pendant la deuxième semaine du mois.

«La procédure est en cours. Je ne peux rien dire. Bientôt, toute la lumière sera faite sur cette histoire», commente-t-il.

Dans le contrat de 2016, il était stipulé que la maison de production s’engageait à accorder 75 billets gratuits par spectacle aux élus. Une pratique contestable, déplorait M. Losier.

«C’est une façon d’influencer les membres du conseil à voter pour cette entreprise privée. Au niveau de la loi, ce n’est pas permis de recevoir des bénéfices. Ce n’est pas légal», déclarait-il, mi-février.

Parmi les autres points abordés lundi soir, la situation financière de la municipalité a été évoquée. Le directeur général a indiqué qu’au 31 mars 2018, Tracadie accusait un déficit de 380 546$.

La situation préoccupe des conseillers. Certains ont longuement interrogé Daniel Hachey sur plusieurs lignes comptables du rapport financier. Ce dernier se veut rassurant.

«Un déficit, ça se gère. Comme un surplus. Il y a toujours la possibilité de le résorber à mi-année, en surveillant les dépenses.»