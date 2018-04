La saison de pêche au crabe débutera dimanche

Les crabiers prendront la mer dimanche, annonce le ministère des Pêches et des Océans.

L’ouverture de la pêche aura lieu à 00h01 dans la zone de pêche du crabe 12 (12, 18, 25 et 26).

La pêche prendra fin le 1er juillet à 00h00. Tous les casiers doivent être retirés de l’eau avant la fin de la journée du 30 juin 2018.

Les conditions de permis de pêche seront valides pour la durée de la saison de pêche.

«Toutes les bouées dans les ports de pêche du Nouveau-Brunswick dans le golfe du Saint-Laurent n’ont pas encore été placées en raison de l’état des glaces. Les détenteurs de permis sont invités à faire preuve d’une extrême prudence s’ils naviguent dans les zones.»

«Par ailleurs, il convient de rappeler que, lors de la période au cours de laquelle la pêche est autorisée, il est de la responsabilité du titulaire de permis de prendre connaissance des avis en lien avec la sécurité maritime émis notamment par Environnement et Changement climatique Canada et Transports Canada, ainsi que des normes et bonnes pratiques en matière de sécurité, et de prendre toutes les dispositions pour assurer une pêche sécuritaire.»