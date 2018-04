Un complexe sportif et communautaire de 29 millions $ à Dieppe

Le complexe sportif et communautaire de Dieppe verra bel et bien le jour. Le projet de 29 millions $ a finalement reçu le financement espéré de la province et du gouvernement fédéral.

L’édifice d’une superficie de 9065 mètres carrés comprendra une cuisine communautaire, une serre, trois salles communautaires, une piste de marche et deux surfaces de glace. L’infrastructure doit être construite sur le même terrain que l’aréna Centenaire, afin de remplacer l’édifice en fin de vie.

L’incertitude planait au-dessus du projet depuis plusieurs mois, la municipalité attendait toujours la contribution des deux autres paliers de gouvernement, près d’un an après avoir annoncé le projet publiquement.

Le gratin politique de la région était présent samedi à Dieppe pour confirmer les investissements attendus. Fredericton investira 7,25 millions $ tandis qu’Ottawa versera 9,66 millions $.

Les bénévoles de GODieppe ont imaginé un complexe ouvert aux Dieppois de tout âge. – Archives

Une campagne de financement doit contribuer au projet à hauteur de 4,5 millions $ et le reste du projet sera financé par la Ville de Dieppe.

Initialement prévue à l’automne 2019, l’ouverture officielle sera finalement célébrée au printemps 2020. Les travaux devraient commencer entre la fin de l’été et le début de l’automne sur la rue du Collège.

Le maire rappelle que le dossier du remplacement de l’aréna Centenaire était sur la table du conseil municipal depuis très longtemps. «C’est un rêve que l’on poursuit depuis 10 à 15 ans», se félicite Yvon Lapierre.

L’ajout de nouvelles surfaces de glace a été réclamé à de nombreuses reprises par les parents et les associations sportives de la cité acadienne.

Le complexe abritera une patinoire principale de 1104 sièges et une surface de glace secondaire de 324 sièges. La patinoire obéira d’ailleurs aux standards de la Ligue nationale de hockey, contrairement à la glace de l’aréna Centenaire, plus petite.

Cela devrait donner de nouveaux arguments à la municipalité en vue d’accueillir des tournois de plus haut calibre, se réjouit le maire Lapierre.

«Ça nous donne la possibilité de nous porter candidat pour l’organisation d’évènements sportifs nationaux, nous avons déjà dû reculer pour certains tournois parce que l’infrastructure n’était pas disponible.»

Le complexe servira notamment lors des Jeux de la Francophonie internationale de 2021, en particulièrement pour la compétition de basketball féminin.

Yvon Lapierre anticipe des retombées importantes pour les commerces environnants.

«Ce projet a le potentiel de stimuler le développement de notre centre-ville et de devenir un atout pour le tourisme événementiel. Il incitera certainement d’autres commerces à venir s’établir dans le quartier», avance Yvon Lapierre.

Le projet devra être approuvé par le conseil municipal lundi lors d’une réunion extraordinaire. Un appel pourra alors être lancé au cours des prochains jours pour la conception des plans architecturaux et la construction.

Selon le groupe de bénévoles GoDieppe 70% de l’objectif de la campagne de financement a déjà été atteint.