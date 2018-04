Des Néo-Brunswickois en quête d’une nouvelle vie

Cécile Barati ne veut plus dépendre de l’aide sociale et passer ses journées à la maison. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Cécile Barati a grandi sans aucune famille et n’a jamais connu l’école. À 27 ans, la jeune maman a intégré l’Atelier Seconde Chance dans l’espoir d’offrir un avenir meilleur à ses enfants.

Cela fait cinq ans que le programme Seconde Chance d’Enviro Plus aide des personnes marginalisées à reprendre leur vie en main. Elles s’y préparent à se confronter au monde du travail en remettant à neuf des meubles usagés qui sont revendus au lieu de finir à la décharge.

Situé sur le boulevard Baig à Moncton, l’organisme à but non lucratif offre une expérience de travail à d’anciens prisonniers, à des personnes en prise avec des problèmes de dépendance ou de maladie mentale ou à de simples victimes de malchance.

Dans un hangar rempli de mobilier, Cécile s’affaire à nettoyer des lampes qui trouveront bientôt un nouveau propriétaire. Éloignée du travail après les naissances de ses deux garçons et des ennuis de santé, elle est aujourd’hui déterminée à ne plus dépendre de l’aide sociale. Plus question de passer ses journées seule, enfermée chez soi.

«Je veux changer ma vie, je veux être capable de me débrouiller, lâche-t-elle avec un sourire gêné. Ici, c’est comme une famille, les gens sont très gentils.»

Elle espère apprendre à lire et à écrire et être embauchée un jour dans un foyer de soins. Au cours des prochaines semaines, un tuteur viendra lui enseigner les bases de la lecture entre deux formations à l’atelier.

«J’ai besoin de savoir lire pour aider mes garçons à faire leurs devoirs, explique-t-elle. Je veux des enfants intelligents, il faut faire des études.»

Cécile Barati revient de loin. Née en République Démocratique du Congo, elle a grandi seule, sans parents ni proches. Avant que le gouvernement canadien n’accepte sa demande d’asile en 2010, elle a vécu huit ans dans un camp de réfugiés.

«On était 600 ou 700 dans une grande salle, tout le monde dormait par terre. Là-bas, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de gens mouraient à cause de la maladie», raconte Cécile.

La majorité des participants au programme Seconde Chance finissent par trouver un travail. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Cécile Barati ne veut plus dépendre de l’aide sociale et passer ses journées à la maison. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Léo Johnson et Maurice Richard ne comptent pas les heures de bénévolat au service d’Enviro Plus. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Les belles victoires d’Enviro Plus

Comme tous les apprenants de l’atelier, la jeune femme a été recommandée par le ministère du Développement social.

Pendant au moins quatre semaines, elle apprendra à restaurer, nettoyer, désinfecter des meubles usagés et suivra des cours sur l’estime de soi ou les techniques de vente. Mais pour la plupart des participants, travailler en équipe et surtout être ponctuel et assidu au travail sont là les principaux enseignements.

«Ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes, souligne Maurice Richard, le président d’Enviro Plus. Si tu les encadres d’une bonne manière, ce ne seront plus les mêmes personnes quand ils vont sortir d’ici. C’est formidable de les voir sortir avec la tête haute et un niveau de confiance qu’ils n’avaient jamais eu auparavant.»

Les participants au programme continuent de toucher l’assistance sociale, mais reçoivent 10 dollars supplémentaires par journée de présence. Entre 60% et 65% d’entre eux finissent par trouver un emploi à la sortie, aidés par les recommandations des formateurs.

Léo Johnston a fondé Enviro Plus il y cinq ans, après des années au service du refuge La Maison de Nazareth. Il avait à coeur d’orienter les personnes démunies vers un nouveau départ.

«Les assistés sociaux sont souvent étiquetés, dit-il. Ce n’est pas qu’ils sont paresseux, ils sont vaillants, mais ils n’ont pas grandi avec un cadre ou une éducation. Quand tu es sur l’aide sociale depuis des années, ça prend une adaptation vers un environnement plus rigide. Ici, on travaille à identifier leurs barrières et leurs forces.»

Le soutien aux apprenants va bien plus loin que la formation, renchérit Maurice Richard. «Si tu as un problème, on le règle. Si tu n’as pas de logement, on va s’occuper de ça. On a des bénévoles qui viennent leur livrer de la nourriture sur l’heure du midi. C’est souvent leur seul repas chaud de la journée.»

À 73 ans, Léo travaille bénévolement près de 50 heures par semaine. Son projet, unique en Atlantique, fonctionne grâce au dévouement d’une vingtaine de volontaires et de quatre employés.

En septembre dernier, Enviro Plus a pu acheter le bâtiment qu’il louait sur le boulevard Baig, après avoir amassé 300 000$ de dons.

La revente des meubles à des prix abordables permet au programme de s’autofinancer, l’organisme a d’ailleurs réussi à doubler son chiffre d’affaires chaque année. Les lieux sont particulièrement fréquentés par des immigrants ou des étudiants qui cherchent à meublir leur logement.

Des histoires de succès, Léo Johnston en a plein la tête. À 38 ans, le passage à l’Atelier Seconde Chance a été un tournant dans la vie de Ron Carier. Touché par des troubles d’apprentissage, il n’avait jamais travaillé.

«Quand il est arrivé, il ne parlait à personne, il restait dans un son coin, dans sa coquille, se souvient Léo. À la fin des seize semaines, il piquait des jasettes Aujour-d’hui, il a réussi à conserver un emploi.»