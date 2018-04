Les niveaux d’eau baissent et demeurent sous contrôle au Nord-Ouest

Les différents cours d’eau de la province demeuraient sous surveillance dimanche, alors que les niveaux d’eau tendent à demeurer stables ou même à vouloir diminuer à certains endroits.

«Au cours des prochains jours, la situation devrait demeurer stable. Il ne devrait pas y avoir d’augmentation ou de diminution importante des niveaux d’eau», a indiqué dimanche Robert Duguay, le responsable des communications gouvernementales au ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Profitant des températures relativement clémentes, plusieurs curieux se sont rendu sur les lieux inondés ou encore endommagés par la force des eaux.

À Edmundston, plusieurs résidents qui habitent la rue Demers scrutaient à la loupe la rivière à la truite, qui se faisait menaçante depuis quelques jours.

Jean-Guy Beaulieu, un résident de la paisible rue du quartier Saint-Jacques, n’a voulu prendre aucun risque et avait empilé plusieurs sacs de sable fournis par la Ville d’Edmundston afin de former un barrage contre la crue des eaux et protéger sa maison qui est sur le marché de l’immobilier.

«On a remarqué une baisse du niveau de l’eau depuis samedi», a expliqué un autre des citoyens présent aux abords de la rivière.

Complètement à l’autre extrémité de la région d’Edmundston, d’autres curieux sont allés constater les importants dégâts provoqués par l’effondrement d’une partie de la route 144, entre le quartier Saint-Basile et le village de Rivière-Verte.

Un trou béant d’une longueur et d’une hauteur de plusieurs dizaines de mètres s’est ainsi formé, forçant la fermeture de l’axe routier par les autorités.

«Il y a des castors qui ont été aperçus à cet endroit par des résidents peu de temps avant l’effondrement, certains se demandent s’ils n’ont pas quelque chose à voir dans cette histoire», a raconté sur place Guy Soucy à l’Acadie Nouvelle.

La route 144 a subi de lourds dommages sur certaines sections de son parcours. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance La route 144 a subi de lourds dommages sur certaines sections de son parcours. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance La route 144 a subi de lourds dommages sur certaines sections de son parcours. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance La route 144 a subi de lourds dommages sur certaines sections de son parcours. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Un résident de la rue Demers du quartier Saint-Jacques avait empilé des sacs de sable fournis par la Ville d’Edmundston. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Situation plus préoccupante dans la région de la capitale

La situation semblait vouloir se compliquer un peu dans la région de Fredericton, où les autorités disent craindre à ce que les niveaux d’eau augmentent le long de la rivière Saint-Jean.

Le premier ministre Brian Gallant a visité samedi des secteurs de Fredericton et de Maugerville touchés par les inondations.

Les autres cours d’eau à risque comprennent les rivières Nashwaak, Middle (à Bathurst) et Tetagouche (chemin Tetagouche Nord).

«Toutes les communautés situées le long du fleuve Saint-Jean se doivent de demeurer alertes et vigilantes», a ajouté Robert Duguay.

Environnement Canada et la chaîne MétéoMédia prévoient tous deux une semaine où de faibles précipitations et des températures douces seront la plupart du temps au rendez-vous.

Les résidents peuvent signaler des préoccupations relatives aux inondations et à l’augmentation des niveaux d’eau à n’importe quel moment en composant le 1-800-561-4034. En cas d’urgence, les résidents doivent appeler le 911.