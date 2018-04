Une vingtaine d’employeurs au Salon de l’Emploi du CCNB de Bathurst

Bob Lennon, président de ThermalWood et président de la Chambre de commerce Chaleur, Paolo Fongemie, directeur du CCNB – Campus de Bathurst, Patrick Tetieu Nessé, président de l’Association étudiante du CCNB – Campus de Bathurst. - Gracieuseté

Une trentaine de kiosques seront au rendez-vous de la quatrième édition du Salon de l’emploi du CCNB (campus de Bathurst), qui aura lieu le mardi 8 mai au gymnase du site de Youghall.

Une vingtaine d’employeurs dont trois du Québec et un de la Nouvelle-Écosse ont confirmé leur participation au Salon de l’emploi du CCNB.

«Cette année, on pourrait avoir jusqu’à dix nouveaux employeurs», a déclaré Suzy Noël, coordonnatrice à la vie étudiante au CCNB – Campus de Bathurst.

Le directeur du Campus de Bathurst, Paolo Fongemie, est évidemment heureux de la tournure des événements. Une idée de ses anciens étudiants est devenue un incontournable dans la région Chaleur.

«Nos étudiants avaient un objectif clair, net et précis lorsqu’ils ont créé ce salon de l’emploi. Ils voulaient démontrer aux gens de Bathurst et des environs qu’il y a du travail dans notre magnifique région. Année après année, ce salon connaît du succès et nous en sommes très fiers.»

Le cheminement effectué par cette initiative des étudiants du Campus de Bathurst est à saluer selon la PDG du CCNB, Liane Roy.

«Le CCNB fait beaucoup d’effort pour faire le lien entre les études et le marché du travail et cette initiative concrète de nos étudiants connaît beaucoup de succès à ce niveau dans la région Chaleur. L’avenir du Salon de l’emploi du CCNB – Campus de Bathurst est prometteur. Félicitations aux organisateurs!»

Ayant vu le jour au printemps 2015, cette initiative des étudiants de Bathurst gagne en popularité chaque année.