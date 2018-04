Centre-ville de Moncton: pas assez de jeunes au goût des commerçants

Plus de jeunes doivent s’établir au centre-ville de Moncton sans quoi les commerces risquent d’en souffrir. Selon un rapport, la population est moins bien nantie et plus vieille dans ce secteur de la ville.

Moncton Centre-ville, l’organisme qui représente la communauté d’affaires du noyau de la municipalité a présenté son premier rapport d’évaluation pour ce secteur de la ville, la semaine dernière.

Il en ressort que même si 70% des entreprises de la municipalité sont au centre-ville, la population qui y habite est plus âgée et a un salaire inférieur comparativement à celle du reste de ville.

Un peu plus de 72 500 personnes vivaient à Moncton en 2015, selon le document, et 5% de cette population – un peu moins de 4000 citoyens – étaient établis au centre-ville.

Ces résidents ont un revenu moyen de 38 000$ par foyer par année, environ la moitié du revenu médian de la population de l’ensemble de la municipalité, qui se situe à 68 600$ par foyer.

La population du centre-ville est aussi vieillissante. Un peu plus de 20% des gens qui résident au centre-ville ont 65 ans et plus alors que la proportion est d’environ 16% ailleurs dans la municipalité.

«Au cours des dernières années, le centre-ville a enregistré une croissance de la population plutôt modeste. Elle a même un peu diminué de 2011 à 2015. Les prévisions laissent entrevoir une augmentation modeste d’environ 2000 personnes d’ici 2020», a précisé Anne Poirier-Basque, directrice générale de DMCI.

«Il faudra attirer des personnes avec des revenus plus élevés pour aider à soutenir des entreprises locales et l’économie du centre-ville», a-t-elle ajouté.

Il est cependant difficile de résister à l’appel des quartiers résidentiels, où les écoles sont à proximité et les terrains sont grands, et ce, surtout pour les jeunes familles dans la trentaine. Pour le nouveau président de DMCI, Jim Dixon, il est presque impossible d’attirer de jeunes familles dans ce contexte. Il faut plutôt se mettre à la tâche pour attirer des jeunes professionnels.

«Il faut donner aux trentenaires qui n’ont pas d’enfant des raisons de vivre au centre-ville. On ne peut pas faire déménager tout pour tout le monde», a confié M. Dixon, aussi développeur immobilier pour Ashford Investments.

M. Dixon donne l’exemple de l’essor des quartiers résidentiels dans le nord de Moncton où plusieurs écoles y ont été construites et où les projets se multiplient. En voiture, si on échappe à l’heure de pointe, ce n’est qu’à 10 minutes du centre-ville.

«On ne peut pas faire compétition à ça», reconnaît-il.

Le nouveau président de DMCI, Jim Dixon, il succède à Derek Martin. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Le système d’eau et d’égout vieillissant pourrait aussi ralentir le développement économique du centre-ville. La majorité de la tuyauterie souterraine a plus de 100 ans. À certains endroits, l’infrastructure date de 1895.

La Ville de Moncton est au courant de ce problème et a consenti à investir 5 millions $ sur sept ans en 2017.

Le centre-ville de Moncton n’occupe que 1,4% de la superficie de la municipalité, mais représente 14% des revenus en impôts fonciers. Il y a un peu plus de 1000 entreprises dans ce secteur de la ville, mais 62% d’entre elles n’ont que d’un à quatre employés et 21% de cinq à neuf. On compte aussi six compagnies qui ont plus de 250 travailleurs.

«Il y a beaucoup de travail à faire»

Il faut plus que 100 millions $ et un complexe multifonctionnel flambant neuf au centre-ville de Moncton pour en faire un secteur vibrant et attirant de la municipalité.

C’est l’avis d’un restaurateur de la rue Main à Moncton, Mohamed Ali M’halla, propriétaire du restaurant Blue Olive.

«Ce n’est pas juste en investissant des millions de dollars et en construisant de gros édifices qu’on peut changer les mentalités et les habitudes de consommation. On a besoin de travailler sur l’éducation, la diversité culturelle et nous avons besoin surtout de garder les gens ici. On perd des gens qui partent vers d’autres grandes villes. On ne les perd pas parce qu’ils ne trouvent pas quoi acheter, mais parce qu’ils ne savent pas quoi à faire et ce qu’ils peuvent créer. C’est un gros problème», a lancé M. M’halla.

Le restaurateur a fait ces remarques lors d’une conférence de presse annonçant le début d’un nouveau festival à Moncton, la Semaine du taco, auquel son établissement participe.

Mohamed Ali M’halla, propriétaire du restaurant Blue Olive, au centre-ville de Moncton. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Exploiter un commerce au centre-ville de Moncton est difficile selon l’homme d’affaires, et ce, surtout durant les mois les plus froids de l’année. Il croit qu’en organisant plus d’événements et de festivals que les jeunes et les nouveaux arrivants fréquenteraient davantage ce secteur de la ville, aidant du coup l’économie de la municipalité.

«On a besoin de gens comme Jared pour apporter des changements dans notre ville. Il y a beaucoup de travail à faire», a-t-il ajouté.

Jared est l’organisateur de la Semaine du taco. Il espère que son festival permettra de faire rayonner les 17 restaurateurs locaux qui y participent en offrant des tacos qui sortent de l’ordinaire du 1er au 7 mai.

«Il y a déjà une certaine vitalité au centre-ville, mais il faut encourager plus de gens à appuyer ce secteur de la ville et les entreprises locales. On est plus fort en travaillant ensemble et en appuyant l’économie du centre-ville, le cœur de la municipalité. Ce ne sont pas de grandes corporations, ce sont des gens d’ici qui font tout eux-mêmes et je voulais faire la lumière là-dessus en organisant ce festival», a rappelé Jared Betts Greg Turner, conseiller à la Ville de Moncton, croit que les choses se sont améliorées au cours des dernières années. Les événements sont plus nombreux et la municipalité s’implique davantage dans leurs organisations.

«Il y a une dizaine d’années, la ville n’avait pas beaucoup d’activités culturelles, mais ç’a changé ces dernières années. Il y a de plus en plus d’événements comme le festival Evolve, le festival Flip Burger et maintenant, ça, Taco Moncton. Ça lance le message que la ville de Moncton est prête à accueillir des gens et ouverte aux nouvelles idées», a indiqué M. Turner.

Mohamed Ali M’halla espère maintenant que la « ville pense maintenant à une vraie stratégie globale » pour attirer plus de gens et de touristes dans le cœur de la municipalité.