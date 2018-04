Crise au CCNB: l’analyse indépendante sera-t-elle rendue publique?

La vice-présidente du conseil des gouverneurs du CCNB affirme qu’il est trop tôt pour dire si les résultats de l’analyse indépendante sur le climat organisationnel seront rendus publics.

Le président du conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Jean-Jacques Roy, a annoncé jeudi par voie de communiqué qu’une analyse sur le climat organisationnel sera effectuée au cours des prochains mois.

Ce processus vise à dénouer la crise qui ébranle l’institution depuis que six directeurs ont tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’ils perçoivent comme un climat toxique et ont fait des allégations sur la conduite de la PDG, Liane Roy.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, la vice-présidente du conseil des gouverneurs, Rachel Maillet Bard, n’était pas en mesure de nous dire si les résultats de l’analyse seront dévoilés publiquement ou pas.

«Je pense que c’est prématuré pour nous de commenter sur cette question. Écoute, c’est vraiment un travail à l’interne. On veut s’améliorer, bien sûr, toujours dans cet esprit-là. Alors à ce point-ci, c’est une démarche à l’interne.»

Elle ajoute que le conseil des gouverneurs veut «donner la chance au coureur» et qu’il prendra une décision quant à la publication de l’analyse par la suite.

«On verra après quel genre de stratégie de communication on veut en faire. Mais c’est prématuré à ce point-ci.»

Elle indique qu’un appel d’offres sera lancé prochainement afin de trouver la personne ou la firme qui sera chargée de se pencher sur le climat organisationnel au sein de l’institution.

Cette dernière ne sera pas du tout liée au CCNB et ne sera pas basée au Nouveau-Brunswick, assure Rachel Maillet Bard.

«Ce sera un service de professionnels indépendants à l’extérieur de la province pour vraiment nous permettre d’être objectifs dans toute la démarche.»

De plus, les résultats de l’analyse seront remis directement au conseil des gouverneurs (et non à la PDG), selon elle.

Lorsqu’on lui demande quel mandat sera confié à la personne ou à la firme choisie, elle affirme qu’il encore trop tôt pour le dire.

«C’est sûr que c’est peut-être un peu prématuré pour moi de répondre en détail, parce qu’il faut faire le travail et dans un premier temps (et ensuite) avoir notre appel d’offres avec les compagnies.»

Elle précise cependant que le processus vise à «être capable de faire une analyse du climat, de comprendre les causes sous-jacentes et aussi de recevoir des recommandations pour être capable d’adresser finalement la situation».

Rachel Maillet Bard affirme que le statut et les responsabilités de Liane Roy ne changeront pas durant cette analyse.

«Le travail continue. Notre PDG est là. Elle a tout intérêt elle aussi de pouvoir voir clair dans cette situation-là. Alors on continue.»

La première phase de l’analyse (portant sur la haute direction et sur les équipes de gestion et de direction qui dépendent de la haute direction) doit être terminée d’ici à la fin juin