Le Restigouche prêt à embarquer dans l’aventure du Congrès mondial acadien

Le cinquième Congrès mondial acadien s’est déroulé du 8 au 24 août 2014 dans l’Acadie des terres et forêts, soit le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. - Archives

Les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche se disent prêts à envisager une éventuelle candidature conjointe pour le CMA 2024. Mais la grande question est qui seront le ou les partenaires.

Il y a quelques semaines, le maire de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie, Pascal Bujold, avait soumis à ses confrères de la MRC d’Avignon l’idée d’une candidature commune Restigouche-Avignon en vue du CMA 2024. L’idée avait séduit, à condition bien sûr que le sentiment soit partagé de ce côté-ci de la frontière.

Jeudi soir, c’était justement au tour des élus du Restigouche de se prononcer sur le sujet. Et comme leurs homologues québécois, ceux-ci semblent emballés par le projet.

C’est le maire de Balmoral, Charles Bernard, qui a apporté le dossier au Forum des maires du Restigouche.

«Je voulais voir si l’intérêt était là, si les gens semblaient intéressés en tenant bien en compte tout ce qu’une telle organisation implique. Et la réponse a été très positive», confirme-t-il.

Le problème, s’il en est un, c’est que le Restigouche n’est pas seulement courtisé par la Gaspésie. La région Chaleur aimerait également l’avoir comme partenaire.

Un groupe de la région Chaleur avait initialement soulevé l’idée d’organiser un CMA qui couvrirait une grande partie du secteur la Baie des Chaleurs, plus précisément de Bathurst à Bonaventure.

Toutefois, avec les nouvelles règles imposées par la Société nationale de l’Acadie pour l’organisation des CMA, le territoire a été diminué à un rayon d’environ 50 km d’un point central, compliquant sérieusement les alliances aussi éloignées comme celle proposée. Depuis, l’idée de faire cavalier seul ou encore de s’allier le Restigouche a germé.

Mais selon Charles Bernard, le ménage à trois est toujours possible. Et des différents scénarios sur la table en ce moment, c’est celui qu’il préfère.

«Moi les limites, ça ne m’effraie pas. Un CMA de Bathurst à Maria (municipalité la plus éloignée de la MRC d’Avignon), je crois que c’est faisable pourvu que l’on présente un plan viable. À partir de là, tout est possible. Il faut simplement avoir un peu d’imagination et de la volonté», croit-il, notant les trois régions ne seraient pas de trop autour d’une même table pour l’organisation d’un événement d’une telle ampleur.

«Le CMA, c’est gros comme événement. Nous avons, comme grande région, énormément d’affinités ensemble. Je crois qu’on aurait vraiment quelque chose d’intéressant à offrir», dit-il.

Son de cloche similaire de la part du président de la CSR-Restigouche et maire d’Atholville, Michel Soucy, qui voit dans la tenue du CMA une chance incroyable de tisser des liens plus serrés entre voisins et promouvoir la région.

«Le CMA, c’est une vitrine touristique incroyable, une occasion en or de montrer au reste du monde notre coin de la Baie des Chaleurs, notre culture», souligne-t-il, admettant lui aussi pencher pour l’organisation à trois.

Advenant que la SNA décide que le territoire est définitivement trop grand, M. Bernard croit que le Restigouche devra alors se positionner quant aux possibilités disponibles.

Une rencontre devrait avoir lieu sous entre les représentants de la MRC d’Avignon et les CSR Chaleur et Restigouche afin de discuter du dossier.

Les régions intéressées doivent manifester leur intérêt à se porter candidate pour le CMA 2024 avant le 10 mai. La candidature officielle, elle, doit être déposée avant la fin octobre.